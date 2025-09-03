El Ministerio de Salud Pública avala la creación de la Escuela Nacional de Salud Pública

La Universidad de Posgrado del Estado (IAEN) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) firmaron este martes en Quito un convenio para crear la Escuela Nacional de Salud Pública, con el objetivo de fortalecer la formación, investigación y asistencia técnica en el sistema sanitario del país.

Convenio interinstitucional para la salud

El acuerdo fue suscrito por el ministro Jimmy Martin y el rector del IAEN, Carlos Jácome Pilco, en presencia de autoridades académicas y estatales. La nueva Escuela se integrará a la oferta académica de posgrado y estará alineada con el Plan Nacional de Salud.

La alianza interinstitucional abarca áreas como capacitación, investigación aplicada y asistencia técnica. Su meta es formar profesionales capaces de liderar procesos de cambio en la salud pública.

Para el rector Jácome, este proyecto implica “un compromiso conjunto para transformar el sector salud mediante una oferta académica de alta calidad y con enfoque intercultural y territorial”.

Formación y programas académicos

La Escuela contará con especializaciones, maestrías y cursos de capacitación continua. Estos programas están diseñados para responder a las necesidades del sistema sanitario en todos los niveles de atención.

El proyecto se fundamenta en la investigación aplicada y busca incidir especialmente en zonas rurales y fronterizas, donde el acceso a servicios de salud es limitado.

El respaldo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) garantiza la viabilidad de esta propuesta. El secretario César Vásquez Moncayo afirmó que el convenio “representa un cambio profundo en formación, investigación y asistencia técnica para el país”.

Inversión y apoyo interinstitucional

El Gobierno ha invertido más de 2.600 millones en educación superior pública, con prioridad en salud. Este proyecto se suma a esa política nacional de fortalecimiento académico.

El convenio también cuenta con la colaboración del IESS, ISSFA y ISSPOL, entidades que permitirán ampliar el alcance de la formación y optimizar recursos del sistema sanitario. El ministro Martin destacó que la academia es clave para diseñar nuevas políticas de salud. “Este tipo de iniciativas asegura mejores servicios en toda la red nacional”, indicó.

Proyección nacional

La creación de la Escuela marca un paso estratégico para consolidar la gobernanza en salud. La propuesta busca garantizar talento humano altamente capacitado y con visión integral.

El MSP y el IAEN coinciden en que la salud requiere profesionales preparados para responder a los retos actuales y futuros, desde emergencias sanitarias hasta el fortalecimiento de la atención primaria. La nueva Escuela de Salud Pública se posiciona como un eje de innovación y formación académica, con impacto directo en la calidad y equidad de los servicios de salud en Ecuador.