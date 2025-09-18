COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

Noboa advierte con que serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos quienes presionen a agricultores para movilizaciones

El presidente Daniel Noboa entregó tractores y anunció el Bono Raíces en Riobamba, advirtiendo sanciones contra quienes intenten presionar a los agricultores del país.
Noboa indicó que las autoridades supervisarán que ningún líder gremial interrumpa el riego de cultivos.
Noboa indicó que las autoridades supervisarán que ningún líder gremial interrumpa el riego de cultivos.

El 18 de septiembre de 2025, en Riobamba, el presidente Daniel Noboa entregó tractores a agricultores y anunció el Bono Raíces de 1.000, advirtiendo sanciones por interferir en el riego. La actividad coincidió con la reunión de la Conaie, que analiza posibles movilizaciones tras la eliminación del subsidio al diésel.

Noboa refuerza apoyo a agricultores

Durante su intervención en la Quinta Macají, el presidente resaltó los subsidios mal focalizados que, según él, beneficiaron a terceros y alimentaron “economías criminales”. Señaló que el nuevo Bono Raíces ya ha llegado a 70 mil agricultores y que 30 mil más lo recibirán en los próximos días.

El mandatario insistió en justificar la eliminación del subsidio al diésel, medida que provocó protestas en provincias como Carchi y Pichincha, donde se bloquearon vías y se registraron manifestaciones.

Además, Noboa alertó sobre líderes gremiales que pudieran presionar a los agricultores para participar en movilizaciones. Aseguró que quienes intenten interrumpir el riego serían denunciados por terrorismo y podrían enfrentar hasta 30 años de prisión.

Advertencia legal a líderes gremiales

“He instruido a la ministra de Ambiente y Energía que verifique cualquier intento de presión junta por junta de agua”, afirmó Noboa, asegurando tolerancia cero ante quienes quieran afectar la gestión gubernamental.

El presidente evitó mencionar a la Conaie, que se encontraba a solo tres kilómetros de la entrega de tractores, reunida en la Casa Indígena de Riobamba. Su asamblea comenzó a las 11:00 para analizar una posible movilización nacional contra el fin del subsidio al diésel.

Asimismo, Noboa no se refirió a su reciente anuncio sobre una Asamblea Constituyente, que generó cuestionamientos desde la oposición y debate en redes sociales.

Implementación del Bono Raíces y seguimiento

El Bono Raíces representa un apoyo económico directo de 1.000 para los agricultores ecuatorianos. Según el Gobierno, esta medida busca compensar la eliminación del subsidio al diésel, garantizar productividad agrícola y proteger recursos hídricos estratégicos.

Noboa indicó que las autoridades supervisarán que ningún líder gremial interrumpa el riego de cultivos y enfatizó la importancia de proteger la inversión pública y los beneficios de los agricultores.

Tras la entrega de tractores, el presidente tiene programada otra actividad en la Escuela Politécnica de Chimborazo, como parte de su agenda en Riobamba.

Contexto relevante:

La eliminación del subsidio al diésel, anunciada el 12 de septiembre de 2025, ha generado tensión entre el Gobierno y sectores sociales y agrícolas. Las protestas y bloqueos previos evidencian un conflicto entre medidas económicas y demandas sociales. Mientras, el Ejecutivo refuerza programas de compensación y anuncia sanciones legales para prevenir interrupciones en la actividad agrícola.

