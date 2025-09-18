Noboa entregó 70 mil Bonos Raíces y 100 tractores a campesinos en Chimborazo

El presidente Daniel Noboa Azin entregó este 18 de septiembre en Chimborazo 70 mil Bonos Raíces, 100 tractores y 330 títulos de propiedad a más de 5 mil agricultores, con el fin de impulsar la productividad rural y garantizar mejores condiciones de vida para el sector campesino.

Entrega de bonos y maquinaria

Durante el acto público, el Mandatario resaltó que los recursos llegan ahora directamente a los agricultores, sin intermediarios. Noboa explicó que el Bono Raíces, equivalente a 1.000, busca facilitar la compra de herramientas e insumos para mejorar la producción. La meta gubernamental es llegar a 100 mil beneficiarios en todo el país.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca confirmó que este apoyo se materializa gracias a medidas económicas como la eliminación del subsidio al diésel. Con ello, el Estado destina recursos al desarrollo agrícola y a garantizar la estabilidad de miles de familias rurales.

Testimonios de beneficiarios

Durante la jornada, campesinos destacaron la importancia del programa. María Angélica Quishpe señaló que el bono permite mejorar cultivos y garantizar alimentos en la mesa de los ecuatorianos. Víctor Octavio Coba, quien recibió un tractor, agradeció el apoyo estatal y subrayó el respaldo de Chimborazo a las políticas de fortalecimiento agrícola.

Además de los bonos y tractores, se entregaron 110 kits de nutrición y otros insumos. Estas acciones se suman a los 26 mil títulos de propiedad regularizados, las 497 unidades móviles y las más de 662.000 asistencias técnicas implementadas a nivel nacional.

Lucha contra economías ilegales

El Presidente recordó que el Gobierno trabaja en la erradicación de economías criminales como el contrabando, que afectaban directamente a los productores. “Hoy los recursos llegan donde siempre debieron estar: en sus manos”, dijo Noboa al dirigirse a los asistentes.

De igual manera, el Ejecutivo señaló que se busca consolidar un Nuevo Ecuador, donde el campo reciba las herramientas necesarias para crecer y aportar al desarrollo nacional.

Acceso al agua bajo vigilancia

En su intervención, Noboa anunció medidas para proteger el acceso al agua. Advirtió que quienes intenten manipular el suministro con fines políticos serán denunciados por terrorismo, con penas de hasta 30 años de cárcel. Esta decisión responde a solicitudes de agricultores que exigen seguridad en el abastecimiento.

El Presidente informó que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, revisará las juntas de agua para garantizar el acceso equitativo. También indicó que se agilizarán trámites para mejorar la calidad del recurso hídrico en zonas rurales.

Contexto

La iniciativa Bono Raíces constituye uno de los programas más representativos de la política social del Gobierno. Con 70 mil beneficiarios actuales y la meta de 100 mil agricultores, se proyecta un impacto económico directo en la Sierra Central y otras regiones del país.

El evento en Chimborazo simboliza el compromiso del Ejecutivo con la justicia social, el fortalecimiento del agro y la búsqueda de un modelo productivo sostenible.