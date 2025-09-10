Más de 58 mil personas participarán en la marcha por la paz en Guayaquil este 11 de septiembre

Más de 58 mil ciudadanos se concentrarán el jueves 11 de septiembre en Guayaquil, para participar en la marcha por la paz, organizada por el Gobierno Nacional y liderada por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de reafirmar la unidad y el compromiso por la seguridad del país.

Recorrido y organización de la marcha

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, confirmó en entrevista con radio i99 la masiva convocatoria. La movilización comenzará a las 09:00 en el Palacio de Cristal. El recorrido incluirá la calle Olmedo, a la altura del Club de la Unión, seguirá por la avenida 9 de Octubre y concluirá en la intersección con la avenida Malecón.

Rovira resaltó que la marcha será un espacio festivo para consolidar la unión nacional. Además, reiteró el respeto a la independencia de poderes al subrayar: “No tenemos una pugna con la Corte Constitucional. Somos respetuosos de la independencia de poderes”.

La convocatoria también incluye a los habitantes de la provincia del Guayas, quienes se sumarán a las delegaciones que llegarán de distintos puntos del país. El Gobierno estima que la participación alcanzará cifras históricas en la ciudad.

Consulta Popular y seguridad ciudadana

Durante la entrevista, Rovira abordó también la Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo. Señaló que el interés del Gobierno es fortalecer la seguridad, proteger a los niños y garantizar procesos judiciales más transparentes.

La ministra explicó que las preguntas fueron replanteadas e incluyeron nuevos temas, y adelantó que se espera que la Corte Constitucional continúe con el trámite. “Estamos convencidos de que cumpliremos con los tiempos para realizar la Consulta Popular a finales de noviembre”, puntualizó.

Este proceso, destacó Rovira, busca consolidar cambios estructurales que refuercen la justicia y mejoren la convivencia ciudadana. La propuesta se perfila como uno de los ejes centrales de la actual administración.

Presencia en comunidades y políticas inclusivas

Rovira afirmó que su gestión se desarrolla en contacto directo con la ciudadanía. “No podemos hacer políticas públicas a espaldas de la gente”, enfatizó. De esta manera, ratificó que las acciones del Gobierno se construyen en diálogo con la sociedad.

Además, anunció una agenda de visitas a comunidades de difícil acceso en distintas provincias. El objetivo será fortalecer la presencia del Estado en todos los territorios y atender de forma más cercana las necesidades locales.

Estas acciones buscan reforzar la confianza entre la población y el Gobierno, en un contexto marcado por la demanda de mayor seguridad y participación ciudadana.