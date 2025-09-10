COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Marcha en Guayaquil convocada por Daniel Noboa es este 11 de septiembre

Esta será la segunda marcha ciudadana convocada por el mandatario. La primera se realizó el 12 de agosto pasado, cuando se movilizó hacia la Corte Constitucional, en Quito, para exigir la aprobación de leyes.
Marcha en Guayaquil convocada por Daniel Noboa no usará fondos públicos
El pasado 1 de septiembre, el Gobierno de Daniel Noboa ya había anunciado la marcha por la paz en Guayaquil. Foto: Presidencia de Ecuador.
Elías Sánchez

Redacción ED.

El presidente Daniel Noboa convocó a una marcha en Guayaquil para este jueves 11 de septiembre. Según la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, esta movilización recorrerá únicamente las calles del centro de la ciudad.

La funcionaria detalló que la marcha arrancará a las 09:00 desde la calle Olmedo, a la altura del Club de la Unión. Luego seguirá por la avenida 9 de Octubre hasta llegar a la intersección con el Malecón.

Una convocatoria abierta para todos los ciudadanos

Jaramillo aseguró que la marcha en Guayaquil no utilizará fondos públicos y que la participación será completamente libre.

“El objetivo de la marcha es reafirmar el compromiso que tienen los ecuatorianos con la seguridad y con la paz. Siendo el gobierno del nuevo Ecuador un gobierno, como lo ha dicho el presidente, indescifrable para la oposición, capaz de manifestarse en las calles en una marcha pacífica, que convoca a los ciudadanos… no distingue ninguna bandera política ni ninguna ideología, todos los ecuatorianos estamos del lado de la paz, de la justicia y de la seguridad”, expresó.

El Gobierno insiste en la paz y la justicia

El pasado 1 de septiembre, el Gobierno de Daniel Noboa ya había anunciado la marcha por la paz en Guayaquil, prevista para el 11 de septiembre.

“El objetivo de esta jornada es expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia. Estos son valores fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho”, señaló la Presidencia en sus redes sociales.

Segunda marcha organizada por Daniel Noboa

Esta será la segunda marcha ciudadana convocada por el mandatario. La primera se realizó el 12 de agosto, cuando se movilizaron hacia la Corte Constitucional.

Con esta nueva movilización en Guayaquil, el Gobierno busca consolidar un mensaje de unidad, seguridad y defensa de la democracia. Esto se da en un contexto político marcado por tensiones con la oposición.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Selena Gomez revela que padece artritis a causa del lupus: “Incluso abrir una botella me dolía”

