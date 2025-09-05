COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Más de 1.300 productos caducados provocan cierre inmediato de una farmacia en Morona Santiago

Arcsa clausuró una farmacia en Palora tras detectar 1.370 productos caducados durante un operativo sanitario, que incluyó controles en mercados y establecimientos locales.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Más de 1.300 productos caducados provocan cierre inmediato de una farmacia en Morona Santiago
Los funcionarios identificaron en las perchas de la farmacia medicamentos vencidos.
Más de 1.300 productos caducados provocan cierre inmediato de una farmacia en Morona Santiago
Los funcionarios identificaron en las perchas de la farmacia medicamentos vencidos.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró el miércoles 3 de septiembre una farmacia en Palora, Morona Santiago, tras detectar 1.370 productos caducados. Los técnicos realizaron un operativo de vigilancia sanitaria en distintos locales de expendio, incluidos centros de alimentos y farmacias. La acción se desarrolló para proteger la salud de la población.

Durante la inspección, los funcionarios identificaron en las perchas de la farmacia medicamentos vencidos, dispositivos médicos y productos naturales sin vigencia. Las fechas caducadas llegaban incluso hasta 2017.

El hallazgo llevó a la clausura inmediata del local. Los productos fueron retirados y se inició un proceso administrativo.

Productos encontrados en mal estado

Entre los artículos caducados había hepatoprotectores, pastillas para control glicémico, óvulos vaginales, jeringas y catéteres. Según Arcsa, estos elementos vencidos representan un riesgo grave para la salud.

Los técnicos retiraron 1.248 medicamentos y 122 dispositivos médicos del establecimiento. Todo quedó bajo inmovilización como evidencia para la fase legal del proceso.

El consumo de productos vencidos puede generar reacciones adversas severas. Esto ocurre porque los componentes químicos se degradan después de la fecha de vencimiento.

Capacitación en buenas prácticas

El operativo de Arcsa no se limitó a las farmacias. También se visitaron otros locales y se capacitó al personal del mercado central de Palora en buenas prácticas de manipulación de alimentos.

Estas jornadas buscan reforzar la prevención de riesgos sanitarios en todos los espacios de expendio. Arcsa informó que continuará con inspecciones periódicas en la provincia de Morona Santiago.

Además, la Agencia recordó a la ciudadanía la importancia de revisar siempre la fecha de vencimiento de productos de uso diario.

Recomendaciones a la ciudadanía

Arcsa recomendó a los consumidores denunciar irregularidades mediante la aplicación Arcsa Móvil, disponible para teléfonos inteligentes. De esta manera, la población puede reportar anomalías en alimentos, medicinas o dispositivos médicos.

La institución reiteró que la vigilancia sanitaria es un eje central para prevenir riesgos. Insistió en que la colaboración ciudadana fortalece las acciones de control en el territorio.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO