Gobierno de Daniel Noboa y sindicatos miden fuerzas en una jornada de marchas en Ecuador.

Funcionarios del Gobierno Nacional ultiman los detalles para la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa, prevista para hoy, jueves 11 de septiembre, en el centro de Guayaquil. La movilización busca expresar de manera firme y pacífica, el compromiso de Ecuador con la paz, la justicia y la seguridad. La participación activa de funcionarios y ciudadanos marcará este evento.

La marcha comenzará a las 09:00 desde la intersección de Cuenca y Eloy Alfaro, avanzando por estas vías principales. El recorrido incluye la avenida Olmedo y el Malecón, finalizando en el Hemiciclo de La Rotonda, donde Noboa dará un pronunciamiento.

Marcha de Daniel Noboa: cierre de vías y desvíos

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerrará tramos específicos hasta el mediodía del jueves. Por ejemplo, el tramo entre Pedro Carbo y Malecón en la avenida 9 de Octubre estará cerrado para vehículos. Además, las líneas C1A, C1B, C1C y 89 de buses tendrán desvíos provisionales. Sin embargo, la ruta de la Metrovía se mantiene sin cambios.

El Ejecutivo solicita a los participantes vestir ropa blanca para simbolizar la unidad y la paz. Esta marcha, promovida por el Gobierno, busca consolidar el compromiso de Ecuador con los valores que prioriza el presidente Noboa.

Movilizaciones contra el Gobierno en varias ciudades

Por su parte, grupos sindicales y sociales también expresarán hoy su rechazo a las políticas del Gobierno de Daniel Noboa. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras 29 entidades convocaron a protestas en 13 ciudades del país.

En Quito, las movilizaciones iniciarán a las 16:00 en la Caja del Seguro, mientras que en Guayaquil será en el Parque Centenario. El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, confirmó que la organización indígena acompañará estas protestas, dando peso a la voz social contra el Ejecutivo.

Otras ciudades con manifestaciones son Cuenca, Portoviejo, Santo Domingo y Riobamba, donde sindicatos y organizaciones se reunirán en espacios públicos clave desde la tarde. También se prevé movilización en Latacunga, El Coca, Esmeraldas, Macas, Lago Agrio, Ambato e Ibarra.

Estas marchas reflejan la diversidad de sectores que demandan cambios y expresan desacuerdos con las medidas del Gobierno de Noboa.

Antecedentes

Cabe señalar que esta será la segunda marcha convocada por el presidente Noboa, tras la movilización de agosto en la que enfrentó un pulso con la Corte Constitucional (CC) por leyes suspendidas parcialmente. La CC ha limitado la actuación del presidente, especialmente en los estados de excepción declarados desde 2024 contra el crimen organizado.

Carteles con rostros de jueces habían aparecido durante la primera marcha, acusándolos de “robarle la paz” a los ecuatorianos. El Gobierno deslindó responsabilidad sobre estos carteles, en medio de la tensión con la Corte Constitucional.