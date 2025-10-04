Fuerzas Armadas habilitan vías en Cañar y Azuay tras diálogos con comunidades

Las Fuerzas Armadas del Ecuador habilitaron este viernes varias vías en Cañar y Azuay, tras negociaciones con líderes comunitarios y párrocos, en el marco del paro nacional iniciado el 22 de septiembre.

Restablecimiento del tránsito en el sur del país

En primer lugar, el personal militar ejecutó operaciones en estas provincias para garantizar la libre movilidad y el desarrollo de las actividades cotidianas. Gracias al diálogo sostenido con los párrocos de la zona y los comuneros, se logró retirar obstáculos y restablecer el tránsito vehicular en beneficio de los habitantes.

Asimismo, el Ejército confirmó que permanece desplegado en estas jurisdicciones para asegurar el orden y la estabilidad. Este despliegue combina disciplina, coordinación y colaboración comunitaria, lo que ha permitido resultados efectivos en corto tiempo.

En paralelo, los comuneros destacaron que la cooperación con el personal militar facilitó la apertura segura de las vías y redujo riesgos para los transeúntes.

Vías habilitadas gracias a acciones militares coordinadas Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron operaciones militares en las provincias de #Cañar y #Azuay, con el objetivo de garantizar la libre movilidad y el desarrollo de las actividades cotidianas de la población civil.… pic.twitter.com/mBgpEeUT92 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) October 4, 2025

Control militar en Zamora Chinchipe

Por otro lado, en Zamora Chinchipe, las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia en puntos estratégicos como la Central Hidroeléctrica Delsitanisagua, la Subestación Cumbaratza y estaciones de servicio de Petroecuador en Zumbi y Yantzaza.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de infraestructuras críticas y la protección de recursos estratégicos del país, fortaleciendo así la estabilidad nacional.

Cabe destacar que estas acciones se desarrollan en medio de las movilizaciones convocadas por la Conaie, que rechaza la eliminación del subsidio al diésel.

Contexto del paro nacional

El paro comenzó el lunes 22 de septiembre y ha generado cierres viales y paralizaciones en distintas provincias del Ecuador.

Las Fuerzas Armadas sostienen que continuarán desplegadas para respaldar la seguridad ciudadana y preservar el libre tránsito en áreas de riesgo.

La institución militar reiteró que actúa con disciplina y compromiso frente a los desafíos que enfrenta el país.