Ecuador tendrá un miércoles 17 de septiembre con nubosidad y lluvias dispersas

Este miércoles 17 de septiembre, Ecuador vivirá un clima mayormente nublado con lluvias dispersas en distintas regiones del país. La jornada se caracterizará por altas probabilidades de precipitación en varias ciudades de la Costa y la Sierra. Mientras tanto, algunas zonas disfrutarán de intervalos soleados. La población deberá prever precauciones para actividades al aire libre y movilidad urbana. Además, necesitarán protección frente a la radiación ultravioleta en horas centrales del día.

Costa: nubosidad y lluvias aisladas

En la región Costa, se esperan lluvias intermitentes acompañadas de cielo nublado o parcialmente nublado. Portoviejo registrará temperaturas entre 21 y 31 °C, con un 60 % de probabilidad de lluvia. Esto podría afectar actividades al aire libre y generar humedad elevada.

Manta tendrá cielo nublado, temperaturas de 22 a 27 °C y un 45 % de probabilidad de precipitaciones. Por lo tanto, se esperan lloviznas dispersas durante la jornada.

Guayaquil, por su parte, vivirá un día soleado, con temperaturas de 22 a 32 °C y un 45 % de probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde. Esto refleja la variabilidad de la Costa ecuatoriana.

Sierra: fresco y lluvioso

En la Sierra, el ambiente será fresco y húmedo. Quito presentará cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 8 y 18 °C y 60 % de probabilidad de lluvias.

Mientras que Cuenca tendrá cielo nublado y temperaturas de 8 a 19 °C. Hay un 50 % de probabilidad de precipitaciones, con lloviznas que podrían afectar la movilidad y actividades al aire libre.

Radiación solar: cuidado a pesar de la nubosidad

Aunque la mayor parte del país estará nublada, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos, sobre todo durante los intervalos sin nubosidad. Se recomienda usar protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero, incluso en días nublados.

Recomendaciones para la jornada

En la Costa , planificar actividades considerando la posibilidad de lluvias dispersas.

En la Sierra , portar paraguas o impermeable y vestir en capas para adaptarse al frío de la mañana y la noche.

Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

Panorama general

En resumen, este miércoles 17 de septiembre, Ecuador mostrará nubosidad y lluvias dispersas en la mayoría de sus ciudades, con temperaturas cálidas en la Costa y frescas en la Sierra. La variabilidad climática del país requiere atención a los pronósticos locales para planificar actividades y desplazamientos de manera segura.