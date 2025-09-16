Ecuador con nubosidad y lluvias dispersas este martes 16 de septiembre

El clima en Ecuador este martes 16 de septiembre estará marcado por condiciones diversas. Habrá cielos nublados, lluvias dispersas en distintas regiones del país. La jornada se caracteriza por contrastes entre la Costa y la Sierra. En la franja costera, las temperaturas serán más cálidas. Mientras tanto, habrá un ambiente fresco en las zonas andinas. La población deberá planificar sus actividades considerando la variabilidad climática. Además, deben seguir las recomendaciones para protegerse de la lluvia o la radiación solar según la región.

Costa: sol y nubosidad con lluvias intermitentes

En la Costa, las condiciones serán mixtas. Guayaquil disfrutará de un día soleado, con temperaturas entre 21 y 31 °C. Se estima un 40 % de probabilidad de lluvia hacia la tarde o noche.

Portoviejo tendrá cielo parcialmente nublado, con temperaturas de 21 a 30 °C y un 55 % de probabilidad de precipitaciones. Mientras tanto, Manta registrará cielo nublado. Las temperaturas estarán de 22 a 27 °C y habrá un 45 % de probabilidad de lluvias.

Estas condiciones podrán generar lloviznas dispersas y humedad elevada, afectando parcialmente actividades al aire libre.

Sierra: fresco y lluvioso

En la Sierra, la humedad y el frescor predominan. Quito presentará cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 9 y 19 °C. Hay un 40 % de probabilidad de lluvias. Mientras tanto, Cuenca mostrará cielo nublado, con temperaturas de 10 a 18 °C. Existe un 40 % de probabilidad de precipitaciones.

Esto refleja que gran parte de la región andina vivirá un martes húmedo. Habrá lloviznas intermitentes que podrían afectar la movilidad y actividades al aire libre.

Radiación solar: cuidado en horas centrales

A pesar de la nubosidad en varias ciudades, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos. Esto será visible, sobre todo, en la Costa donde el sol se hará presente. Se recomienda aplicar protector solar, utilizar gorra o sombrero y gafas con filtro UV. Esto es importante incluso durante días parcialmente nublados.

Recomendaciones para el clima del martes

En la Costa , planificar actividades al aire libre considerando la probabilidad de lluvias dispersas.

En la Sierra , portar paraguas o impermeable y vestir en capas para adaptarse a la frescura de la mañana y la noche.

Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

Panorama general

En resumen, este martes 16 de septiembre Ecuador mostrará un clima contrastante: sol y estabilidad en Guayaquil y algunas zonas costeras, lluvias dispersas en Portoviejo, Manta y la Sierra, y un ambiente fresco en ciudades como Quito y Cuenca. La variabilidad climática obliga a los ciudadanos a mantenerse informados y preparados para ajustar sus actividades según la región.