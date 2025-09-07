Daniel Noboa no negociará con México la libertad de Jorge Glas

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa no descartó dialogar con Claudia Sheinbaum sobre las relaciones entre Ecuador y México.

“Sí claro, con mucho gusto podemos conversar, tener una reunión, no tengo ningún problema con eso”, expresó el mandatario en entrevista con Univisión.

También añadió que no aceptará condicionamientos relacionados a sacar a Jorge Glas de la cárcel y enviarlo a México.

Daniel Noboa: relación bilateral en tensión

Sobre una pronta reunión con la presidenta de México, Daniel Noboa señaló: “por su puesto me gustaría reunirme con Claudia Sheinbaum”. El jefe de Estado recordó que Ecuador y México siempre tuvieron una relación positiva a lo largo de los años.

“Tengo grandes amigos mexicanos, compañeros míos en la universidad y me da mucha pena que no podamos tener una mejor relación”, consideró el presidente ecuatoriano.

Crisis diplomática por la embajada

Las relaciones entre Ecuador y México se afectaron tras el 5 de abril de 2024, cuando la policía ingresó en la Embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glas.

Luego de ese hecho, ambos países retiraron embajadas. Además, México presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), proceso que podría resolverse en 2027.

Alerta de seguridad y respuesta mexicana

Un nuevo roce surgió en abril de 2025. Inteligencia de las Fuerzas Armadas reportó que “luego de los resultados electorales del 13 de abril del 2025, se han iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador”.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Cancillería, “rechazó tajantemente la creación de narrativas en comunicados oficiales y/o filtraciones de documentos, que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos”.

Aranceles y comercio bilateral

En febrero de 2025, Daniel Noboa anunció un arancel del 27% a importaciones mexicanas. “Ratificamos nuestra postura de firmar un Tratado de Libre Comercio con México”, afirmó.

El presidente añadió: “hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos”.

Claudia Sheinbaum minimizó la medida y señaló que México solo importa el 0,4 % desde Ecuador. Incluso bromeó, “los camarones mexicanos son más ricos”.

Pese a los roces diplomáticos y comerciales, ambos gobiernos mantienen abierta la posibilidad de un acercamiento, buscando recomponer las relaciones entre Ecuador y México.