El riesgo país de Ecuador cerró en 733 puntos este viernes 5 de septiembre de 2025, lo que representa el nivel más bajo en tres años y medio, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Este resultado refleja un entorno económico más favorable y la recuperación de la confianza de los inversionistas internacionales en el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

“Continúan los resultados positivos para el país por la confianza internacional que construye el gobierno del presidente Daniel Noboa“, destacó la cartera de Estado. La reducción de la prima se atribuye, entre otros factores, a la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien anunció respaldo al Ecuador y posibles acuerdos económicos.

Confianza internacional impulsa la reducción del riesgo país de Ecuador

En noviembre de 2023, cuando inició la gestión de Daniel Noboa, el riesgo país se ubicaba en 2.016 puntos. Desde entonces, el indicador descendió en 1.283 puntos, consolidando una caída significativa en menos de dos años. El Gobierno Nacional resaltó que continuará con políticas orientadas a disminuir aún más este índice.

“Porque un menor riesgo país significa financiamiento más barato para el desarrollo del Ecuador, más inversiones, más generación de empleo y más estabilidad económica“, recalcó el Ministerio de Economía y Finanzas, que ve este resultado como un motor para atraer capital extranjero.

Acuerdos comerciales con Estados Unidos, la clave

Durante su visita a Quito, Marco Rubio aseguró que se avanza hacia un acuerdo comercial que beneficie a ambas economías y adelantó que pronto habrá anuncios importantes. Ecuador busca que Estados Unidos, su socio estratégico, reduzca o elimine la sobretasa del 15 % impuesta por Donald Trump a las exportaciones.

El riesgo país de Ecuador mide el sobreprecio que el Estado paga en los mercados internacionales para financiarse, comparado con los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Una caída en este índice abre mejores condiciones de acceso a créditos y genera estabilidad financiera.

Historial de la prima de riesgo en Ecuador

De acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador, la prima de riesgo empezó a caer desde junio de 2025, cuando se colocó por debajo de los 900 puntos. La última vez que se registraron cifras similares fue en febrero de 2022, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, cuando se reportaron 728 puntos.

Antes de las elecciones generales de 2025, el riesgo país rondaba los 1.000 puntos. El descenso sostenido se consolidó en mayo con la toma de posesión de Noboa, lo que marcó un cambio positivo en la percepción internacional hacia la economía ecuatoriana