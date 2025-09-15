COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Grave lesión de Luis Arroyo marcó la victoria 2-0 de Deportivo Cuenca sobre Técnico Universitario

A Arroyo lo trasladaron de urgencia a una clínica en Ambato, donde se confirmó que el jugador sufrió una luxofractura.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Una grave lesión de Luis Arroyo, causada por una entrada de Marlín Cuero, opacó la victoria 2-0 de Deportivo Cuenca sobre Técnico Universitario.
El jugador Luis Arroyo debió salir en ambulancia del estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. (Apifoto)
Una grave lesión de Luis Arroyo, causada por una entrada de Marlín Cuero, opacó la victoria 2-0 de Deportivo Cuenca sobre Técnico Universitario.
El jugador Luis Arroyo debió salir en ambulancia del estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. (Apifoto)

José Moreira

Redacción ED.

Una grave lesión de Luis Arroyo, causada por una entrada de Marlín Cuero, opacó la victoria 2-0 de Deportivo Cuenca sobre Técnico Universitario. El encuentro se disputó este domingo en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato y correspondía a la fecha 28 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Dicho partido se vio interrumpido al minuto 78 debido a la impactante lesión del jugador del Cuenca.

Arroyo sufrió una luxofractura en el tobillo derecho tras un choque con Cuero, quien intentaba evitar un mano a mano con su portero. El incidente ocurrió cuando Arroyo, en una jugada clara de gol, quedó solo frente a la portería ambateña. Marlín Cuero, defensor de Deportivo Cuenca, realizó una entrada para despojarlo del balón, pero su cuerpo cayó sobre la pierna derecha de Arroyo, doblándose en una posición antinatural.

Luis Arroyo será operado en una clínica de Cuenca

La gravedad de la lesión provocó una reacción inmediata: Cuero, visiblemente afectado, pidió ayuda médica desesperadamente y rompió en llanto, mientras sus compañeros lo consolaban. Los jugadores de ambos equipos, impactados, se lanzaron al suelo, y el partido quedó detenido momentáneamente para atender al lesionado.

El árbitro expulsó a Cuero tras la jugada, decisión que fue revisada por el VAR sin modificaciones. A Arroyo lo trasladaron de urgencia a una clínica en Ambato, donde el departamento de comunicación de Deportivo Cuenca confirmó que el jugador sufrió una luxofractura en el tobillo derecho. Para la noche de este domingo 14 de septiembre se esperaba trasladarlo a Cuenca, donde sería operado.

Deportivo Cuenca mantuvo la ventaja en el marcador

No se precisó el tiempo de recuperación, pero lesiones de esta magnitud suelen requerir varios meses de rehabilitación. A pesar del impacto emocional, Deportivo Cuenca mantuvo su ventaja en el marcador, asegurando el triunfo con goles anotados previamente en el encuentro. El partido, que prometía ser un duelo competitivo, quedó marcado por el incidente, que generó conmoción entre los aficionados presentes y quienes siguieron la transmisión.

El fútbol ecuatoriano ha enfrentado casos similares en los últimos años, con lesiones graves que han encendido debates sobre la seguridad de los jugadores y la intensidad de las entradas. La luxofractura, una lesión que combina dislocación y fractura, es particularmente delicada y requiere intervención quirúrgica inmediata.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Partidos opositores cuestionan eliminación del subsidio al diésel y sugieren medidas alternativas

Grave lesión de Luis Arroyo marcó la victoria 2-0 de Deportivo Cuenca sobre Técnico Universitario

Asalto armado a bus de la cooperativa Aray en la vía Santo Domingo–La Concordia

Incendios forestales han afectado 45 hectáreas en lo que va del año

¿Tienes un talento oculto? Así puedes participar en la segunda edición de ‘Cruzada de Talentos’ en Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Partidos opositores cuestionan eliminación del subsidio al diésel y sugieren medidas alternativas

Grave lesión de Luis Arroyo marcó la victoria 2-0 de Deportivo Cuenca sobre Técnico Universitario

Asalto armado a bus de la cooperativa Aray en la vía Santo Domingo–La Concordia

Incendios forestales han afectado 45 hectáreas en lo que va del año

¿Tienes un talento oculto? Así puedes participar en la segunda edición de ‘Cruzada de Talentos’ en Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Partidos opositores cuestionan eliminación del subsidio al diésel y sugieren medidas alternativas

Asalto armado a bus de la cooperativa Aray en la vía Santo Domingo–La Concordia

Incendios forestales han afectado 45 hectáreas en lo que va del año

¿Tienes un talento oculto? Así puedes participar en la segunda edición de ‘Cruzada de Talentos’ en Santo Domingo

Barcelona SC goleó 0-4 a Emelec en un Clásico del Astillero marcado por incidentes en el Capwell

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO