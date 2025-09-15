Grave lesión de Luis Arroyo marcó la victoria 2-0 de Deportivo Cuenca sobre Técnico Universitario

Una grave lesión de Luis Arroyo, causada por una entrada de Marlín Cuero, opacó la victoria 2-0 de Deportivo Cuenca sobre Técnico Universitario. El encuentro se disputó este domingo en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato y correspondía a la fecha 28 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Dicho partido se vio interrumpido al minuto 78 debido a la impactante lesión del jugador del Cuenca.

Arroyo sufrió una luxofractura en el tobillo derecho tras un choque con Cuero, quien intentaba evitar un mano a mano con su portero. El incidente ocurrió cuando Arroyo, en una jugada clara de gol, quedó solo frente a la portería ambateña. Marlín Cuero, defensor de Deportivo Cuenca, realizó una entrada para despojarlo del balón, pero su cuerpo cayó sobre la pierna derecha de Arroyo, doblándose en una posición antinatural.

Luis Arroyo será operado en una clínica de Cuenca

La gravedad de la lesión provocó una reacción inmediata: Cuero, visiblemente afectado, pidió ayuda médica desesperadamente y rompió en llanto, mientras sus compañeros lo consolaban. Los jugadores de ambos equipos, impactados, se lanzaron al suelo, y el partido quedó detenido momentáneamente para atender al lesionado.

El árbitro expulsó a Cuero tras la jugada, decisión que fue revisada por el VAR sin modificaciones. A Arroyo lo trasladaron de urgencia a una clínica en Ambato, donde el departamento de comunicación de Deportivo Cuenca confirmó que el jugador sufrió una luxofractura en el tobillo derecho. Para la noche de este domingo 14 de septiembre se esperaba trasladarlo a Cuenca, donde sería operado.

Deportivo Cuenca mantuvo la ventaja en el marcador

No se precisó el tiempo de recuperación, pero lesiones de esta magnitud suelen requerir varios meses de rehabilitación. A pesar del impacto emocional, Deportivo Cuenca mantuvo su ventaja en el marcador, asegurando el triunfo con goles anotados previamente en el encuentro. El partido, que prometía ser un duelo competitivo, quedó marcado por el incidente, que generó conmoción entre los aficionados presentes y quienes siguieron la transmisión.

El fútbol ecuatoriano ha enfrentado casos similares en los últimos años, con lesiones graves que han encendido debates sobre la seguridad de los jugadores y la intensidad de las entradas. La luxofractura, una lesión que combina dislocación y fractura, es particularmente delicada y requiere intervención quirúrgica inmediata.