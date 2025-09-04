Cinco procesados por delitos de armas y drogas en Santa Lucía, Guayas

En una operación policial detuvieron a cinco personas, incluido un adolescente de 16 años en el cantón Santa Lucía, provincia de Guayas, por presuntos delitos relacionados con armas de fuego y tráfico de drogas. Los allanamientos, ejecutados en tres sectores del cantón, revelaron un arsenal de municiones, armas no autorizadas. También sustancias ilícitas, desatando alarmas sobre la inseguridad en esta zona rural.

Los operativos se llevaron a cabo en la madrugada del 4 de septiembre en tres puntos estratégicos de Santa Lucía: la vía Santa Lucía-Cabuyal, el sector La Voz y el sector Morochal.La acción conjunta del Bloque de Seguridad respondió a investigaciones previas sobre actividades delictivas en el cantón. Un cantón conocido por su actividad agrícola pero también por su creciente exposición al crimen organizado.

Los allanamientos

En el primer allanamiento, en una vivienda ubicada en la vía Santa Lucía-Cabuyal, las autoridades aprehendieron a Jonathan Ariel J. J., y Wellington Norberto S. P. Allí se incautaron 4.600 municiones sin percutir de diversos calibres, cinco alimentadoras, una pistola calibre 9 mm, dos celulares y una motocicleta robada. Los sospechosos enfrentan cargos por uso de armas, municiones y explosivos no autorizados, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En el sector La Voz, el segundo allanamiento resultó en la detención de Robert Alan U. F., acusado de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En su domicilio se encontraron 375 gramos de marihuana distribuidos en fundas plásticas, listas para su comercialización.

La Fiscalía presentó pruebas que incluyeron el material incautado. También los partes de aprehensión, lo que llevó al juez a dictar prisión preventiva para el procesado.

Otro allanamiento

El tercer allanamiento, en el sector Morochal, culminó con la captura de Andrés Alexander L. N. y un adolescente de 16 años. En la vivienda se hallaron un revólver, una pistola calibre 9 mm con su alimentadora y siete cartuchos sin percutir, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Mientras que el juez de flagrancia ordenó prisión preventiva para Andrés, un juez de menores dispuso internamiento preventivo para el adolescente. Esto en cumplimiento de las normativas para menores infractores.

En las audiencias de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó elementos clave para sustentar las acusaciones: partes informativos y de aprehensión, versiones de los agentes aprehensores, el registro de lo incautado ingresado en cadena de custodia y las pruebas materiales, como armas, municiones, droga y dispositivos móviles.

Medidas cautelares