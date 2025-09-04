COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Cinco procesados por delitos de armas y drogas en Santa Lucía, Guayas

Cinco personas, incluido un adolescente, enfrentan cargos por delitos de armas y drogas tras allanamientos del Bloque de Seguridad en Santa Lucía, Guayas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un juez procesó a cinco personas por los delitos de tenencia de armas y tráfico de drogas.
Un juez procesó a cinco personas por los delitos de tenencia de armas y tráfico de drogas.
Un juez procesó a cinco personas por los delitos de tenencia de armas y tráfico de drogas.
Un juez procesó a cinco personas por los delitos de tenencia de armas y tráfico de drogas.

Redacción

Redacción ED.

En una operación policial detuvieron a cinco personas, incluido un adolescente de 16 años en el cantón Santa Lucía, provincia de Guayas, por presuntos delitos relacionados con armas de fuego y tráfico de drogas. Los allanamientos, ejecutados en tres sectores del cantón, revelaron un arsenal de municiones, armas no autorizadas. También sustancias ilícitas, desatando alarmas sobre la inseguridad en esta zona rural.

Los operativos se llevaron a cabo en la madrugada del 4 de septiembre en tres puntos estratégicos de Santa Lucía: la vía Santa Lucía-Cabuyal, el sector La Voz y el sector Morochal.La acción conjunta del Bloque de Seguridad respondió a investigaciones previas sobre actividades delictivas en el cantón. Un cantón conocido por su actividad agrícola pero también por su creciente exposición al crimen organizado.

Los allanamientos

En el primer allanamiento, en una vivienda ubicada en la vía Santa Lucía-Cabuyal, las autoridades aprehendieron a Jonathan Ariel J. J., y Wellington Norberto S. P. Allí se incautaron 4.600 municiones sin percutir de diversos calibres, cinco alimentadoras, una pistola calibre 9 mm, dos celulares y una motocicleta robada. Los sospechosos enfrentan cargos por uso de armas, municiones y explosivos no autorizados, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En el sector La Voz, el segundo allanamiento resultó en la detención de Robert Alan U. F., acusado de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En su domicilio se encontraron 375 gramos de marihuana distribuidos en fundas plásticas, listas para su comercialización.

La Fiscalía presentó pruebas que incluyeron el material incautado. También los partes de aprehensión, lo que llevó al juez a dictar prisión preventiva para el procesado.

Otro allanamiento

El tercer allanamiento, en el sector Morochal, culminó con la captura de Andrés Alexander L. N. y un adolescente de 16 años. En la vivienda se hallaron un revólver, una pistola calibre 9 mm con su alimentadora y siete cartuchos sin percutir, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Mientras que el juez de flagrancia ordenó prisión preventiva para Andrés, un juez de menores dispuso internamiento preventivo para el adolescente. Esto en cumplimiento de las normativas para menores infractores.

En las audiencias de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó elementos clave para sustentar las acusaciones: partes informativos y de aprehensión, versiones de los agentes aprehensores, el registro de lo incautado ingresado en cadena de custodia y las pruebas materiales, como armas, municiones, droga y dispositivos móviles.

Medidas cautelares

Estos elementos fueron determinantes para que los jueces dictaran medidas cautelares en los tres casos. El plazo de instrucción fiscal para todos los procesados será de 30 días. En estos días la Fiscalía recopilará más pruebas para sustentar los cargos en el juicio. (23)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO