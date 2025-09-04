Hombre sentenciado a más de 13 años por abuso sexual a menor en Santo Domingo

Un Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas condenó a Jordán S. A., a trece años y cuatro meses de prisión como autor directo del delito de abuso sexual contra una niña de 9 años. El crimen ocurrió el 20 de septiembre de 2024 en la parroquia rural de San Jacinto del Búa, y la sentencia se fundamentó en pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

El hecho tuvo lugar en un contexto cotidiano que derivó en una tragedia. La víctima, una niña de 9 años, fue enviada por su madre a buscar una carretilla para la cosecha de cacao. Ocurrió en San Jacinto del Búa, una zona rural dedicada principalmente a la agricultura.

Allí, Jordán S. A., tío político de la madre, aprovechó la cercanía de la menor para cometer el abuso sexual en su contra tras pedirle que se acercara a saludarlo.

La detención

La rápida reacción de la víctima, quien horas después relató el abuso a su madre, permitió la intervención inmediata de las autoridades. La madre, al conocer los hechos, contactó al ECU 9-1-1, desencadenando una respuesta policial. Esta culminó con la aprehensión del agresor al día siguiente, en un operativo ejecutado en flagrancia.

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género asumió la investigación, recopilando pruebas que resultaron clave para la condena por abuso.

Evidencias y Proceso por abuso

Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscal del caso presentó un conjunto de pruebas. Estas demostraron la materialidad del delito y la responsabilidad de Jordán S. A.. Entre las evidencias destacaron: el testimonio anticipado de la víctima, quien identificó al agresor; los testimonios de los agentes aprehensores.



El Tribunal, tras analizar las pruebas, dictó una sentencia de 13 años y 4 meses de prisión, aplicando el artículo correspondiente del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por el delito de abuso sexual contra una menor. La Fiscalía destacó la celeridad del proceso, que permitió garantizar justicia sin dilaciones.

Contexto de abuso en Ecuador

Santo Domingo de los Tsáchilas, una provincia con alta actividad agrícola y comercial, no está exenta de los problemas de violencia de abuso sexual que afectan a Ecuador. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se registraron 1.872 casos de delitos sexuales contra menores en el país, de los cuales el 65% involucraron a víctimas menores de 14 años.

En Santo Domingo, los casos de violencia sexual representan el 12% del total de delitos denunciados en 2024, según el Ministerio del Interior. (27)