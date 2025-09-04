Policía vincula a banda de delincuencia organizada al asesinato de adolescente en Manta

La Policía responsabiliza a la banda delictiva “Los Lobos” del crimen de la adolescente Ashley Fabiana Loor Carranza de 16 años. El asesinato ocurrió a las 7h00 de la mañana del martes en la calle 7 y avenida 26 de Manta, cerca del colegio Tohallí donde cursaba segundo de bachillerato.

Según la Policía Nacional, el crimen, que conmocionó a la ciudad, lo perpetraron miembros de la banda delictiva “Los Lobos”, en un aparente ajuste de cuentas contra “Los Choneros”, organización con la que la víctima presuntamente tenía vínculos.

Detalles del Crimen y Respuesta Inmediata

El ataque ocurrió a pocos metros del colegio Tohallí, donde Ashley cursaba el segundo año de bachillerato. Testigos relataron que los sicarios interceptaron a la joven y le dispararon, causándole la muerte en el lugar. La brutalidad del hecho generó pánico entre los vecinos y padres de familia, quienes acudieron rápidamente al plantel para retirar a sus hijos. Las autoridades acordonaron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo, iniciando las investigaciones.

Cerca de las 16:00, del día del crimen, en una rueda de prensa, el jefe de la Zona 4 de la Policía Nacional, Giovanni Naranjo, ofreció detalles preliminares. Según Naranjo, el móvil del crimen estaría relacionado con una disputa entre bandas criminales. “La investigación preliminar indica que la víctima era colaboradora de Los Choneros, y el atentado lo dirigieron contra ella “Los Lobos”, afirmó.

La Policía también confirmó que el vehículo utilizado por los sicarios, posteriormente quemado, había sido robado en Guayaquil.

Banda y relación con otros crímenes

La Policía relaciona el asesinato de Ashley con otros crímenes. En diciembre de 2023, la hermana de la víctima, Shirley Sabrina Sabando Carranza, de 23 años, la hallaron muerta en estado de descomposición en la vía a las canteras de Picoazá, tras desaparecer el 17 de diciembre.

Días después, durante una misa en memoria de Shirley en la parroquia Los Esteros, un ataque armado dejó sin vida a Pedro Zambrano y a un niño de 11 años, considerado una víctima colateral.

Un tercer asesinato, ocurrido en mayo de 2025 y vinculado al novio de Ashley, refuerza la hipótesis de una cadena de venganzas entre bandas.

Declaraciones y vinculaciones a banda

Giovanni Naranjo, jefe policial, señaló que las investigaciones han identificado “varios elementos” para dar con los responsables. “El vehículo quemado por los sicarios fue robado en Guayaquil, y estamos siguiendo esa pista para identificar a los autores materiales e intelectuales”, afirmó. Sin embargo, las autoridades evitaron divulgar detalles sensibles para no comprometer la investigación ni violar la presunción de inocencia de los implicados.

El asesinato de Ashley generó una oleada de indignación y miedo en Manta. En el colegio Tohallí, se suspendieron las clases temporalmente, y los padres expresaron su preocupación por la seguridad de los estudiantes.

Velación y Duelo

El cuerpo de Ashley Fabiana Loor Carranza está siendo velado en la sala Parques del Recuerdo, ubicada en la antigua vía al aeropuerto de Manta. Familiares y amigos han acudido al lugar para despedir a la joven, en medio de un ambiente de dolor y consternación. La Policía ha reforzado la seguridad en la zona para evitar incidentes adicionales, considerando la sensibilidad del caso.

El asesinato de Ashley pone en evidencia la complejidad del crimen organizado en Ecuador, un problema que se ha agravado en la última década.

Estadísticas de asesinatos de menores