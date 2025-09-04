Detienen a fugitivo por homicidio en Manabí tras años de búsqueda

La Policía Nacional detuvo a Pedro L., un hombre fugitivo buscado desde julio de 2016 por homicidio, tras intensas labores de investigación, con el objetivo de hacer justicia y garantizar la seguridad ciudadana.

Durante un operativo meticuloso, la Policía Nacional capturó a Pedro L., un hombre que permanecía prófugo desde casi una decada. La detención ocurrió en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, tras varias tareas de investigación que permitieron dar con su paradero. Según las autoridades, el sospechoso enfrenta una orden de captura por el delito de asesinato, aunque no se divulgaron detalles específicos sobre la víctima o las circunstancias del crimen, respetando los protocolos legales.

La operación, ejecutada por agentes especializados, entre ellos de la Policía Judicial se llevó a cabo sin incidentes. La Policía Nacional destacó la importancia de esta captura para cerrar un caso pendiente desde hace casi una década. Los agentes trasladaron al detenido a una unidad judicial para definir su situación legal.

Un caso que resurge con la captura del fugitivo por homicidio

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) en Manabí, señalaron: “Esta detención refleja nuestro compromiso con la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado”. La captura de Pedro L., es un mensaje claro a los prófugos: nadie escapará de la ley, indicó uno de los gendarmes.

La investigación que llevó a su detención incluyó seguimiento, análisis de inteligencia y trabajo coordinado entre varias unidades policiales. Aunque no se revelaron detalles sobre cómo se localizó al sospechoso, las autoridades confirmaron que actuaron con base en información verificada, evitando cualquier violación a los derechos del detenido.

Contexto de violencia en Manabí

Portoviejo no es ajeno a los problemas de inseguridad. Los homicidios en Manabí han aumentado un 78% desde enero a agosto de 2024 a diferencia del mismo periodo en el 2025, vinculados frecuentemente al crimen organizado y disputas territoriales. la provincia reportó 511 homicidios en el primer semestre, muchos relacionados con el narcotráfico. Casos como el triple asesinato en la calle 26 de Septiembre, en abril de 2024 o el asesinato de cinco personas en Las Gilces de Crucita el 23 agosto de 2025, muestran la gravedad de la situación.

La captura de Pedro L., se suma a otros esfuerzos recientes de las autoridades. Por ejemplo, en junio de 2024, un operativo en la cárcel El Rodeo de Portoviejo decomisó armas y drogas, evidenciando los desafíos de seguridad incluso dentro de los centros penitenciarios. Estos antecedentes subrayan la necesidad de acciones continuas para frenar la violencia.

Refuerzo de la seguridad

La Policía Nacional anunció que seguirá fortaleciendo sus operativos en Manabí. La detención de Pedro L., es parte de un plan más amplio para capturar a prófugos y reducir los índices delictivos. “No descansaremos hasta que los responsables enfrenten la justicia”, afirmó un portavoz policial.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa al 1800 Delito. La colaboración ciudadana es clave para resolver casos pendientes y prevenir nuevos delitos.

Impacto en la comunidad

La captura ha generado alivio entre los portovejenses, aunque también preocupación por los casos de violencia sin resolver. Una vecina, que prefirió no identificarse, comentó: “Es bueno saber que la Policía no olvida estos casos, pero necesitamos más seguridad en las calles”. La detención de Pedro L., reaviva la esperanza de justicia en una provincia marcada por la delincuencia.

La investigación continúa para esclarecer los detalles del caso. Mientras tanto, la Policía refuerza su presencia en Portoviejo, buscando garantizar un entorno más seguro para todos. (22)