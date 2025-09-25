La Redmi Pad 2 Series de Xiaomi llega con Snapdragon 7s Gen 4 y hasta 2TB de almacenamiento.

La firma tecnológica Xiaomi presentó la nueva Redmi Pad 2 Series, compuesta por los modelos REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version y REDMI Pad 2 Pro 5G. Estas tabletas destacan por su pantalla inmersiva de 12,1 pulgadas. Además, tienen batería de 12.000 mAh, sonido envolvente y funciones de productividad avanzadas.

La empresa aseguró que la Redmi Pad 2 Series está pensada para usuarios que buscan experiencias de entretenimiento inmersivas en gran formato. Tiene opciones optimizadas tanto para juegos como para la visualización de contenido en streaming con imágenes vívidas y de alta calidad.

Pantalla de gran formato y fluidez visual

Las tabletas de la Redmi Pad 2 Pro Series incorporan una pantalla “ultra grande” de 12,1 pulgadas con resolución 2,5K y tecnología Dolby Vision, que aporta precisión de color para imágenes realistas. Además, incluyen frecuencia de refresco adaptativa de 120 Hz. Esto es ideal para juegos, multitarea y reproducción fluida.

Asimismo, integran DC dimming y certificación TÜV Rheinland que reduce la fatiga visual. En el caso de la REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version, esta cuenta con pantalla de nanotextura AG que disminuye reflejos hasta un 97%. Ofrece una experiencia cercana al papel para leer, dibujar o tomar notas.

Sonido envolvente y autonomía de larga duración

Para completar la experiencia multimedia, la Redmi Pad 2 Series incluye un sistema de cuatro altavoces Dolby Atmos con Hi-Res Audio, que generan un sonido rico y envolvente. Además, permiten aumentar manualmente el volumen hasta en un 300%. Esto garantiza potencia y nitidez en cada reproducción.

La batería de 12.000 mAh es una de las más grandes en el mercado de tabletas. Se complementa con carga rápida de 22W y carga inversa por cable de 27W. Esto incluso permite usar la tableta como batería portátil para otros dispositivos.

Procesador potente y ecosistema HyperOS

El rendimiento de las Redmi Pad 2 Pro está impulsado por el procesador Snapdragon 7s Gen 4, fabricado en 4 nm. Este ofrece optimización para aplicaciones exigentes y una gestión eficiente de recursos.

El sistema HyperOS de Xiaomi mejora la productividad al facilitar conexión con otros dispositivos. Incluye portapapeles compartido, sincronización de llamadas, sincronización de red y la función Home screen+. También permite videollamadas flexibles multiángulo al integrar cámaras de distintos dispositivos.

Redmi Pad 2 Series: inteligencia artificial y opciones de almacenamiento

Estas tabletas incorporan Google Gemini y la función Circle to Search impulsadas por inteligencia artificial, que mejoran la experiencia de búsqueda y productividad. El almacenamiento es ampliable hasta 2TB, y están disponibles en variantes de 6 + 128 GB y 8 + 256 GB.

Los colores disponibles para la Redmi Pad 2 Pro incluyen gris, plata y lavanda.

Accesorios para una experiencia completa

La nueva Redmi Pad 2 Pro Series incluye accesorios como el Redmi Smart Pen, que ofrece escritura y dibujo con 4.096 niveles de presión y baja latencia. Además del teclado Redmi Pad 2 Pro Keyboard, con teclas de 16 x 16 mm que brindan una experiencia similar a la de un PC.

También destaca la funda Redmi Pad 2 Pro Cover, que protege la tableta y funciona como soporte práctico. Con estas características, Xiaomi busca posicionar la Redmi Pad 2 Series como una de las tabletas más competitivas en el mercado global.