¡Adiós iPhone 17! Xiaomi 17 Series sorprende con una pantalla trasera inédita

Xiaomi presentará oficialmente los nuevos Xiaomi 17 Series el próximo jueves 25 de septiembre. La compañía adelantó que estos smartphones insignia llegarán con innovaciones como una pantalla trasera y el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite de quinta generación.

El evento de lanzamiento de Xiaomi 17 Series se realizará en China. Así lo confirmó el CEO Lei Jun mediante una publicación en Weibo, donde también adelantó algunas características de la serie.

Xiaomi 17 Series: tres modelos y nueva pantalla trasera

Durante el encuentro, Xiaomi presentará los modelos Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max. Estos serán los primeros en incluir el procesador Snapdragon 8 Elite, lo que marca un salto generacional clave en la industria.

La marca explicó que el Xiaomi 17 Series reemplaza a la serie 15, con la intención de competir directamente contra los iPhone 17 de Apple. El cambio busca posicionar a la compañía en la batalla por los smartphones de gama alta.

Innovación con pantalla secundaria y diseño ligero

Entre las grandes novedades destaca la pantalla secundaria en los modelos Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, integrada en el módulo de cámara. Este avance permitirá nuevas formas de interacción con el smartphone y diferenciará a la serie en el mercado.

El Xiaomi 17 estándar llegará con una pantalla de 6,3 pulgadas, bisel ultradelgado de 1,18 milímetros y esquinas “ultraelípticas”. Su grosor será de apenas 8,06 mm, con un peso ligero de 191 gramos, lo que lo convierte en un dispositivo cómodo.

Colores exclusivos y productos adicionales

Los modelos Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max se estrenarán en dos nuevos colores: morado y verde. Estos se mostrarán por primera vez durante el evento de lanzamiento en China.

Además, la compañía confirmó que el Xiaomi 17 Series llegará acompañado de otros productos, entre ellos la tableta Xiaomi Pad 8, reforzando el ecosistema tecnológico de la marca en su presentación global