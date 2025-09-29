Google prepara la fusión de Android y ChromeOS para lanzar un nuevo sistema operativo en 2026

Google anunció que presentará en 2026 su nuevo sistema operativo para PC, basado en la fusión de Android y ChromeOS, con el objetivo de integrar inteligencia artificial (IA) en los ordenadores. El gigante tecnológico avanza hacia un ecosistema unificado que conecte todos sus dispositivos con mayor potencia y productividad.

En los últimos años, Google ha trabajado en la interconexión de Android y ChromeOS al incluir el kernel de Android Linux y los marcos de Android dentro de la base de ChromeOS. Esto también permitió que las aplicaciones de Android se utilicen en un Chromebook, ampliando así la compatibilidad del ecosistema.

Google confirma sus planes de unificación

En junio, el presidente del Ecosistema Android, Sameer Samat, confirmó que la compañía busca fusionar Android con ChromeOS para formar “una sola plataforma”. Este anuncio reafirmó la estrategia de Google de unificar sus sistemas y potenciar la productividad de los dispositivos portátiles.

Durante la Cumbre Snapdragon de Qualcomm, Samat adelantó que la nueva versión del sistema operativo llegará en 2026. El directivo destacó que este lanzamiento representa un paso clave para llevar la IA de Android al entorno de los ordenadores.

Qualcomm respalda la fusión tecnológica

El CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, presentó los procesadores Snapdragon 8 Elite Gen 5, Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme, y compartió el entusiasmo de Google por unir Android y ChromeOS. Esta alianza estratégica pretende mejorar el rendimiento de los futuros dispositivos.

En la misma línea, Samat aseguró: “entusiasma muchísimo para el próximo año” y recordó que la compañía ha desarrollado ambos sistemas para ofrecer equipos “cada vez más productivos”. Con esta fusión, Google busca “acelerar todos los avances en IA” que ya se implementan en Android.

Un ecosistema unificado con IA avanzada

El directivo agregó que la meta consiste en que todos los dispositivos del ecosistema Android “funcionen a la perfección”. Además, puntualizó: “Básicamente, lo que estamos haciendo es tomar la experiencia de ChromeOS y rediseñar la tecnología subyacente en Android”.

A pesar de estos anuncios, ni Google ni Qualcomm detallaron cómo se desarrollará el nuevo sistema operativo. Sin embargo, el proyecto despierta altas expectativas al proyectarse como un cambio decisivo en la experiencia de los usuarios de PC y móviles.