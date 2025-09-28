¡Barcelona tropieza en casa! Aucas le saca un empate 1-1 en el Monumental

Barcelona SC igualó 1-1 con Aucas este sábado 27 de septiembre de 2025 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en la Fecha 30 de la LigaPro Serie A.

El encuentro, disputado en el Monumental comenzó con dominio local. A los 3 minutos, Joaquín Valiente y Octavio Rivero combinaron en presión alta, aunque no lograron definir. En el minuto 5, Valiente, desde el círculo central, filtró un pase de zurda que dejó a Rivero mano a mano con Edson Reséndez. El delantero uruguayo definió con un toque sutil para el 1-0, marcando su 11º gol en la temporada 2025. Valiente sumó su 5ª asistencia.

Barcelona mantuvo la iniciativa. A los 10 minutos, el equipo de Ismael Rescalvo presionó alto, fiel a su estilo, generando superioridad. En el minuto 17, Ignacio de Arruabarrena descolgó un centro frontal de Aucas, en su primera intervención. A los 25, Janner Corozo desbordó y centró, pero Estalin Segura despejó al córner ante un arco libre. Dos minutos después, en el 27, un rechazo fallido de Aucas dejó a Rivero bajo el arco, pero el balón rebotó en Corozo y salió por la línea de fondo.

Aucas, dirigido por Gerardo Espinoza, ganó terreno al minuto 35, aprovechando la merma física de los locales. En el minuto 38, Jostin Montaño erró un gol claro tras pase de Rivero, dudando en definir. A los 40, De Arruabarrena salvó a Barcelona con un manotazo ante un cabezazo de Luis Miguel Montenegro.

Golpe al cierre del primer tiempo

En el minuto 44, Aucas empató. Estalin Segura ganó un balón aéreo a Alex Rangel en el área y cabeceó esquinado para el 1-1, superando a De Arruabarrena. Un minuto después, en el 45, Aucas marcó nuevamente con Bruno Miranda, pero el gol fue anulado por posición adelantada de Montenegro tras revisión del VAR.

En el segundo tiempo, Barcelona buscó retomar la ventaja. A los 50 minutos, el Ídolo apostó por envíos aéreos, pero sin claridad. En el minuto 52, Franklin Carabalí probó desde lejos, desviado. Aucas, replegado, contragolpeó al minuto 66, cuando Ignacio De Arruabarrena detuvo un cabezazo de Miranda.

Cambios y reacción local

A los 74 minutos, Rescalvo ingresó a Felipe Caicedo, formando un doble nueve con Rivero. Aucas resistió, mientras Barcelona perdió precisión. En el minuto 81, Joao Rojas y Johan García entraron desde el banco, recibiendo ovaciones de la hinchada. Al 86, Gastón Campi remató desde media cancha, forzando un córner tras una intervención de Reséndez.

El partido, arbitrado por un juez central Juan Andrade con 15 faltas registradas, mostró a un Barcelona incapaz de romper la paridad. Aucas, con solidez defensiva, sumó un punto valioso en su lucha por el Hexagonal Intermedio. El empate complica a Barcelona, que tiene 54 puntos, en su lucha por el título, debido a que Independiente del Valle (63 unidades) mide a Delfín este domingo y puede ampliar la ventaja ante el ídolo.