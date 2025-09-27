Mushuc Runa aprovecha expulsiones y golea 0-5 a El Nacional en Quito

Mushuc Runa derrotó 0-5 a El Nacional este sábado 27 de septiembre de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, por la Fecha 30 de la LigaPro. El cuadro del ‘ponchito’ aprovechó dos expulsiones locales para sumar tres puntos y ascender de la última posición en la tabla con 27 unidades.

El encuentro, correspondiente a la última jornada de la Fase Inicial, comenzó con dominio alternado, pero se inclinó rápidamente hacia los visitantes. En el minuto 29, Adrián Cela vio la tarjeta roja por falta contra Bryan Bentaberry, concediendo un tiro libre que Ángel Gracia convirtió en el 0-1 con un disparo preciso al ángulo. El volante de Mushuc Runa, figura del partido, desató la ventaja para el equipo dirigido por Paul Vélez.

El Nacional, bajo la conducción de Juan Carlos Pérez, sufrió en la contención. Jugadores clave como David Cabezas y Anthony Bedoya no fueron citados por la crisis institucional del club, lo que debilitó su alineación. Mushuc Runa presionó en el área local, generando corners y avances por las bandas.

Expulsiones que cambiaron el duelo

Antes del descanso, en el minuto 45, Franklin Carabalí recibió la segunda roja tras revisión del VAR por una infracción en el área contra Cristian Penilla. El Nacional quedó con nueve jugadores, facilitando el control visitante. En el minuto 45+5, el arquero Leodan Chalá falló un rebote en un tiro lejano, permitiendo a Joaquín Vergés empujar el balón para el 0-2. El uruguayo definió con calma ante la portería vacía, sellando un primer tiempo favorable al ‘Ponchito’.

La segunda mitad inició con Mushuc Runa consolidando su superioridad numérica. Cristian Penilla, extremo experimentado, aprovechó errores defensivos para marcar dos goles consecutivos. En el minuto 55, Chalá salió mal en un centro, y Penilla cabeceó al fondo de la red para el 0-3. Dos minutos después, en el 57, un remate de media distancia del mismo jugador superó sin resistencia al portero local, ampliando a 0-4.

El Nacional intentó reorganizarse, pero no generó ocasiones claras ante Rodrigo Formento, guardameta de Mushuc Runa que mantuvo la portería en cero. El equipo militar acumuló faltas y posesiones estériles, con 10 tiros totales, ninguno a puerta.

Cierre con la quinta diana

Sobre el final, en el minuto 88, Robert Burbano cerró la goleada con un contragolpe: recibió un pase filtrado, eludió a un defensor y definió cruzado para el 0-5. El tanto reflejó la desconexión local, que sumó su novena derrota en la fase.

Con esta victoria, Mushuc Runa alcanzó 27 puntos, superando por un punto a Manta FC, que cayó 1-3 ante Macará en el Estadio Jocay.

Contexto de la LigaPro 2025

El Nacional, tricampeón ecuatoriano histórico, atraviesa una crisis económica y de resultados. En las últimas fechas cayó 0-2 ante Macará, 4-0 ante Emelec y 0-5 ante Mushuc Runa. La ausencia de citaciones a Cabezas y Bedoya responde a tensiones internas reportadas en septiembre.

Mushuc Runa que hizo 27 puntos jugará el cuadrangular del no descenso con el Manta, y otros dos clubes que se definan este domingo.