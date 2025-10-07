COMUNIDAD POR USD 1
Drama

Ataque con arma cortopuzante dentro de un colegio deja a un docente herido de gravedad, en Manta

Según el Ministerio de Educación, entre 2023 y 2024 se reportaron al menos 50 incidentes violentos en instituciones educativas del país.
Un docente de 30 años, identificado como Miguel Ángel C., resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma cortopunzante.
Redacción

Redacción ED.

Un docente de 30 años, identificado como Miguel Ángel C., resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma cortopunzante. El presunto y principal sospechoso sería un estudiante de 16 años. El hecho ocurrió dentro de una institución educativa de la ciudadela La Aurora, en Manta, este martes 7 de octubre. El incidente, ocurrido pasado el mediodía y generó pánico entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

El presunto agresor, un alumno de segundo de bachillerato, escapó de la institución tras el hecho y ahora es buscado por la Policía Nacional. Al docente, quien desempeñaba funciones como orientador de la institución, lo trasladaron de urgencia a una casa de salud. Allí se informó que su estado de salud es delicado debido a las heridas sufridas.

Docente herido llevado a una casa de salud

Según testigos, el ataque se produjo con un cuchillo y se habría dado dentro de las instalaciones del plantel, desencadenando una inmediata reacción de las autoridades educativas. Agentes de la Policía Nacional ingresaron al establecimiento para controlar la situación y detener al sospechoso, pero éste ya no se encontraba. Se conoció, extraoficialmente, que otra docente estuvo a punto de ser atacada por el mismo estudiante. Sin embargo, la intervención de otros maestros evitó un segundo incidente.

El suceso provocó que los alumnos, atemorizados, corrieran fuera de las aulas, lo que generó escenas de caos en el recinto educativo, según testigos. Las autoridades escolares suspendieron las actividades y están colaborando con la investigación. La Policía Nacional ha iniciado las indagaciones para determinar las circunstancias y motivos del ataque, aunque aún no se han revelado detalles oficiales sobre las causas del mismo.

Incidentes violentos dentro de instituciones educativas

La institución educativa, ubicada en un sector residencial de Manta, ha reforzado medidas de seguridad mientras se esclarecen los hechos. Este incidente se suma a otros casos de violencia registrados en escuelas de Ecuador, un problema que ha encendido alarmas en el sistema educativo. En Santo Domingo, por ejemplo, el año anterior se aisló a un estudiante, menor de edad,  por portar un revólver en su mochila.

Según el Ministerio de Educación, entre 2023 y 2024 se reportaron al menos 50 incidentes violentos en instituciones educativas del país. Aquello ha llevado a implementar protocolos de prevención y seguridad. La comunidad educativa de La Aurora exige una investigación exhaustiva y medidas para garantizar la protección de estudiantes y docentes. Las autoridades han llamado a la calma y anunciaron que se brindará apoyo a los alumnos y al personal afectado. (17)

