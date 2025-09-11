Estos son tres de los cuatro fallecidos del ataque armado en hostal de Manta. Entre las víctimas hay un futbolista

Un ataque armado registrado la noche del miércoles 10 de septiembre en un hostal de la ciudadela Costa Azul, en Manta, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. Entre ellas Maicol Valencia, futbolista recientemente incorporado al equipo Exapromo de la Segunda Categoría de Manabí. El hecho ocurrió alrededor de las 22h00, cerca de la zona limítrofe con Montecristi, según informó la Policía Nacional.

Hombres armados, que llegaron al lugar a bordo de una camioneta, abrieron fuego contra un grupo de personas en el hostal. Las autoridades identificaron a tres de las cuatro víctimas mortales como Juan Carlos Plúa, Darwin Pincay Plúa y Maicol Valencia. Además, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud. Así lo confirmó José Luis Erazo, jefe del distrito policial que agrupa a Manta, Montecristi y Jaramijó. Una cuarta víctima está como NN.

Hostal de Manta fue el escenario del ataque

Maicol Valencia, quien había sido presentado como refuerzo de Exapromo la mañana del mismo día, fue una víctima colateral del ataque. Así se anunció a través de un comunicado emitido por el club. El equipo lamentó la pérdida del jugador, quien había llegado recientemente a Manta para integrarse al plantel. Tras el incidente, circuló en redes sociales información errónea que señalaba al exfutbolista de Barcelona SC y Delfín SC, Geovanny Nazareno, como una de las víctimas.

Sin embargo, Nazareno desmintió el rumor y se presentó en el lugar de los hechos alrededor de las 22h30 para aclarar su situación. La Policía Nacional reportó que la camioneta utilizada por los atacantes fue encontrada quemada en un terreno baldío cercano al lugar del ataque. Las investigaciones para identificar a los responsables y determinar los motivos del hecho están en curso.

Violencia es un desafío para la seguridad ciudadana

El ataque se suma a la creciente ola de violencia en la región. En lo que va de 2025, el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó registra 362 muertes violentas, según datos oficiales. Las autoridades han intensificado operativos en la zona para contrarrestar la delincuencia, aunque los índices de violencia siguen siendo un desafío para la seguridad ciudadana.

Este nuevo episodio de violencia armada ha generado conmoción en Manta, especialmente en el ámbito deportivo, donde la pérdida de Maicol Valencia ha dejado un profundo impacto en la comunidad futbolística local. Las autoridades han anunciado reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que hechos similares se repitan. (17)