Octava masacre en Distrito Manta: ataque múltiple en hostal deja un futbolista muerto, otro herido, y más víctimas fatales

Una masacre dentro de un hostal de Manta deja al menos cuatro fallecidos y varios heridos. El ataque armado se registró cerca de las 22h00 de este miércoles 10 de septiembre del 2025. Policías y militares llegaron hasta el lugar de alojamiento tras conocer el reporte de este hecho violento.

Preliminarmente se conoció que el atentado criminal se dio contra un grupo de jugadores del club de segunda categoría de Manabí Exapromo Costa, que tiene su sede en Manta. Entre los fallecidos se pudo confirmar que uno de ellos está identificado como Maicol Valencia Escobar de 25 años de edad. Valencia llegó recientemente al club mantense como nuevo refuerzo de cara a los Play-Offs del Ascenso Nacional. Este sábado Exapromo debía medirse al Deportivo Quito en el estadio Jocay de Manta. El encuentro está previsto a las 12h00.

Masacre en investigación

Hasta las 22h50 no se tenían mayores detalles de esta nueva masacre. De manera preliminar se conoció que sujetos armados llegaron en una camioneta doble cabina blanca y les propinaron una ráfaga de balas. Posterior al atentado emprendieron el escape de la escena de los hechos. Vecinos se alertaron tras lo sucedido y posteriormente arribaron la Policía y efectivos militares.

Dos víctimas de este ataque armado fueron trasladadas en ambulancias hasta casas de salud para intentar salvarle la vida. Hasta el momento no existe mayor información. Este nuevo sicariato eleva a 362 las muertes violentas en el Distrito Manta que comprende a los cantones Montecristi y Jaramijó.

Club confirma muerte de Valencia y un jugador herido

En un comunicado del club Exapromo Costa se confirmó que Maicol Valencia resultó asesinado en la masacre registrada en el hostal. La institución detalló que el atentado estaba dirigido hacia personas ajenas al club y del cual se tuvo la muerte de Valencia y la afectación con heridas en otro de sus elementos. De este último se desconoce su identidad, pero se detalló que está recibiendo atención médica en una casa de salud.

“Como institución, Exapromo Costa FCexpresa su más sincero pesar por la irreparable pérdida de un integrante de nuestra familia deportiva”, dice el comunicado tras el ataque. Asimismo, el club mantense rechaza “de manera enérgica cualquier acto de violencia que enlute al deporte y a la sociedad”.