COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Octava masacre en Distrito Manta: ataque múltiple en hostal deja un futbolista muerto, otro herido, y más víctimas fatales

Policías y militares llegaron al sitio para recopilar información de este nuevo hecho violento que deja, hasta el momento, cuatro muertos y al menos tres heridos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
manta ataque armado masacre exapromo
Policías y militares llegaron a tomar procedimiento del hecho, mientras que, futbolistas, dirigentes y amigos de las víctimas llegaron al hostal. Foto: API.
manta ataque armado masacre exapromo
Policías y militares llegaron a tomar procedimiento del hecho, mientras que, futbolistas, dirigentes y amigos de las víctimas llegaron al hostal. Foto: API.

Redacción

Redacción ED.

Una masacre dentro de un hostal de Manta deja al menos cuatro fallecidos y varios heridos. El ataque armado se registró cerca de las 22h00 de este miércoles 10 de septiembre del 2025. Policías y militares llegaron hasta el lugar de alojamiento tras conocer el reporte de este hecho violento.

Preliminarmente se conoció que el atentado criminal se dio contra un grupo de jugadores del club de segunda categoría de Manabí Exapromo Costa, que tiene su sede en Manta. Entre los fallecidos se pudo confirmar que uno de ellos está identificado como Maicol Valencia Escobar de 25 años de edad. Valencia llegó recientemente al club mantense como nuevo refuerzo de cara a los Play-Offs del Ascenso Nacional. Este sábado Exapromo debía medirse al Deportivo Quito en el estadio Jocay de Manta. El encuentro está previsto a las 12h00.

Masacre en investigación

Hasta las 22h50 no se tenían mayores detalles de esta nueva masacre. De manera preliminar se conoció que sujetos armados llegaron en una camioneta doble cabina blanca y les propinaron una ráfaga de balas. Posterior al atentado emprendieron el escape de la escena de los hechos. Vecinos se alertaron tras lo sucedido y posteriormente arribaron la Policía y efectivos militares.

Dos víctimas de este ataque armado fueron trasladadas en ambulancias hasta casas de salud para intentar salvarle la vida. Hasta el momento no existe mayor información. Este nuevo sicariato eleva a 362 las muertes violentas en el Distrito Manta que comprende a los cantones Montecristi y Jaramijó.

Club confirma muerte de Valencia y un jugador herido

maicol valencia muerte ataque masacre
Imagen luctuosa del club Exapromo con la leyenda: “Hoy el destino nos arrebata tu presencia de la manera más injusta”.

En un comunicado del club Exapromo Costa se confirmó que Maicol Valencia resultó asesinado en la masacre registrada en el hostal. La institución detalló que el atentado estaba dirigido hacia personas ajenas al club y del cual se tuvo la muerte de Valencia y la afectación con heridas en otro de sus elementos. De este último se desconoce su identidad, pero se detalló que está recibiendo atención médica en una casa de salud.

“Como institución, Exapromo Costa FCexpresa su más sincero pesar por la irreparable pérdida de un integrante de nuestra familia deportiva”, dice el comunicado tras el ataque. Asimismo, el club mantense rechaza “de manera enérgica cualquier acto de violencia que enlute al deporte y a la sociedad”.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Octava masacre en Distrito Manta: ataque múltiple en hostal deja un futbolista muerto, otro herido, y más víctimas fatales

Gobierno de Ecuador insiste en que no habrá apagones en 2025 pese al estiaje

Acusan al pastor Naasón Joaquín García y a líderes de La Luz del Mundo de permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres

Este banco de Ecuador se posiciona como líder en banca sostenible tras destinar más de mil millones de dólares a proyectos verdes

Próxima etapa crucial para la Renovación parcial del CNE: El 15 de septiembre se rendirá la prueba de conocimientos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Octava masacre en Distrito Manta: ataque múltiple en hostal deja un futbolista muerto, otro herido, y más víctimas fatales

Gobierno de Ecuador insiste en que no habrá apagones en 2025 pese al estiaje

Acusan al pastor Naasón Joaquín García y a líderes de La Luz del Mundo de permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres

Este banco de Ecuador se posiciona como líder en banca sostenible tras destinar más de mil millones de dólares a proyectos verdes

Próxima etapa crucial para la Renovación parcial del CNE: El 15 de septiembre se rendirá la prueba de conocimientos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Ecuador insiste en que no habrá apagones en 2025 pese al estiaje

Acusan al pastor Naasón Joaquín García y a líderes de La Luz del Mundo de permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres

Este banco de Ecuador se posiciona como líder en banca sostenible tras destinar más de mil millones de dólares a proyectos verdes

Próxima etapa crucial para la Renovación parcial del CNE: El 15 de septiembre se rendirá la prueba de conocimientos

Obras pluviales Guayaquil 2025: Municipio inicia proyectos para mitigar inundaciones en la Vía a Daule y Mi Lote

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO