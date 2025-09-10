Dos motociclistas mueren tras ataque armado en Picoazá, Portoviejo

Dos hombres que circulaban en motocicleta por las calles Chimborazo y Comercio, en la parroquia Picoazá de Portoviejo, Manabí, fueron asesinados a balazos la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025. Una de las víctimas, Kendru Rivas Díaz, falleció en la clínica San Francisco, mientras que el otro fue ingresado al hospital de Especialidades, donde falleció posteriormente. Las autoridades nacionales mantienen una investigación abierta para determinar los motivos del atentado.

Detalles del atentado y traslado de heridos

Los dos motociclistas fueron atacados por desconocidos que descargaron múltiples disparos en su contra a plena luz del día. Las víctimas quedaron tendidas en la acera, junto a un cerco con símbolos de una banda criminal, lo que apunta a un posible vínculo con ajustes de cuentas. Testigos lo describieron como un ataque deliberado y rápido.

Habitantes de la zona rápidamente auxiliaron a las víctimas, quienes fueron subidas en vehículos particulares y trasladadas a centros de salud. Lamentablemente, uno murió en la clínica San Francisco, mientras que el otro fue llevado al hospital de Especialidades, donde también falleció poco después de su ingreso.

Investigación policial y escena del crimen

La Policía Nacional se movilizó de inmediato hasta Picoazá, acordonó el área y desplegó a detectives de Criminalística y de la DINASED para recolectar evidencia balística, testimonios y grabaciones de seguridad en busca de pistas que permitan identificar a los agresores. El hecho ha generado alarma entre los vecinos, quienes reclaman mayor presencia estatal y acciones que garanticen la seguridad en su comunidad.

Contexto creciente de violencia en Picoazá

Este nuevo crimen se suma a una serie de homicidios violentos en la parroquia Picoazá durante el 2025, muchos de ellos adjudicados al sicariato y bandas criminales.

La comunidad de Picoazá se encuentra consternada y exige un fortalecimiento de la seguridad, con más patrullajes, investigación efectiva y control sobre las organizaciones criminales que operan en el sector. Los recientes homicidios han generado miedo entre los habitantes, que temen por la integridad de sus familias y su futuro en el territorio. (12)