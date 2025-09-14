Tres personas fueron baleadas en una esquina en el barrio Nueva Esperanza, en Manta

Tres personas fueron baleadas este domingo 14 de septiembre a las 10h45 en una esquina del barrio Nueva Esperanza, parroquia Eloy Alfaro, en Manta. A las víctimas, identificadas como Jefferson Bermello Daud, Henry Bermello Cobeña y Melany Intriago Menéndez, las atacaron varios hombres armados. Los criminales dispararon contra ellos en un hecho que generó pánico entre los moradores del sector.

A las tres personas las trasladaron en vehículos particulares a una casa de salud, donde se reportó que su estado es estable. El ataque ocurrió junto a la vía Interbarrial, en una zona considerada de alta violencia. Según un reporte preliminar de la Policía Nacional, los agresores llegaron al lugar y dispararon contra las víctimas, quienes se encontraban en la cancha.

Baleados en la Nueva Esperanza a una casa de salud

El sonido de los disparos alarmó a los residentes, quienes expresaron preocupación debido a la presencia de otras personas en el sitio al momento del incidente. Agentes policiales acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y recabar indicios que permitan esclarecer los motivos del ataque. La parroquia Eloy Alfaro, donde se ubica el barrio Nueva Esperanza es, según la Policía Nacional una de las más violenta de Manta.

En lo que va de 2025, se han registrado 78 muertes violentas en esta parroquia, según estadísticas oficiales. Este nuevo incidente refuerza la percepción de inseguridad en el sector, donde los actos violentos han generado temor constante entre los habitantes. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre los posibles móviles del ataque ni sobre la identidad de los agresores.

Otros hechos delictivos en la misma zona

La Policía Nacional continúa con las indagaciones para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables. Este suceso se suma a la creciente ola de violencia que afecta a Manta, una ciudad que enfrenta desafíos en materia de seguridad ciudadana. Los heridos, que reciben atención médica, son monitoreados para evaluar su evolución.

La comunidad de Nueva Esperanza, por su parte, exige mayor presencia policial y medidas para contrarrestar la delincuencia en la zona. Las investigaciones seguirán su curso para esclarecer este nuevo episodio de violencia en la parroquia Eloy Alfaro. (17)