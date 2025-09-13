Fallece Leandro Yépez y se eleva a cinco el número de muertos tras masacre en Manta

La noche del viernes 12 de septiembre falleció Leandro Yépez, jugador del club Exapromo Costa FC, quien no resistió las heridas de bala sufridas en el ataque armado ocurrido el miércoles 10 de septiembre en el hostal Costa Azul, Manta, donde un grupo de sicarios irrumpió abriendo fuego contra los presentes, dejando un saldo de cinco muertos y un herido.

El fallecimiento de Leandro Yépez

Leandro Yépez, de 33 años, recibió disparos en el antebrazo, glúteo, tórax y costilla derecha. Tras ser estabilizado en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, se esperaba una intervención quirúrgica, pero su estado crítico impidió que sobreviviera. La mañana del sábado, su cuerpo fue retirado del Centro Forense de Manta por familiares, en medio de escenas de dolor.

El club Exapromo Costa emitió un comunicado en redes sociales: “Con profundo dolor, la familia de Exapromo Costa FC comunica el sensible fallecimiento de nuestro jugador Leandro Yépez. Acompañamos en este momento de tristeza a su familia, amigos y compañeros. El fútbol está de luto”.

Repercusiones en el deporte manabita

El ataque golpeó de manera directa al fútbol de Segunda Categoría de Manabí. Exapromo Costa FC, que enfrentó a Deportivo Quito en el estadio Jocay el sábado, rindió un homenaje a Yépez y Valencia. Allí colocaron camisetas y flores en señal de respeto antes del encuentro.

Jugadores, dirigentes y aficionados manifestaron su indignación por la violencia que alcanzó a deportistas que recién comenzaban su carrera profesional. Este hecho ha generado alarma en la comunidad deportiva, que demanda mayor seguridad en espacios públicos y privados donde se reúnen jóvenes futbolistas.

El ataque en el hostal Costa Azul

El hecho ocurrió alrededor de las 21h30 del miércoles 10 de septiembre. Allí, cuatro hombres armados, vestidos con chalecos antibalas y pasamontañas que simulaban uniformes policiales, descendieron de una camioneta doble cabina y tomaron por asalto el hostal Costa Azul, ubicado en las calles 410 y 396, en el barrio Costa Azul de Manta.

Los atacantes recorrieron habitación por habitación disparando indiscriminadamente. Según testigos, en menos de diez minutos se escucharon más de una docena de detonaciones que sembraron el pánico entre los huéspedes. En el lugar hallaron sin vida Wil Maicol Valencia Vernaza, de 23 años, así como Darwin Orlando Pincay Plúa (32), Juan Carlos Plúa Chilán (33) e Isaac Aguilera (19).

El contexto de la violencia en Manta

Con la muerte de Yépez, el distrito policial Manta —que incluye también Montecristi y Jaramijó— suma 363 muertes violentas en lo que va de 2025, una cifra que lo ubica entre los sectores con mayor índice de homicidios en la costa ecuatoriana.

El incremento de ataques armados en espacios públicos refleja la capacidad operativa de los grupos criminales, que en varias ocasiones se han hecho pasar por policías o militares para ejecutar sus acciones. Especialistas en seguridad apuntan que Manabí es considerada estratégica por las organizaciones delictivas debido a sus puertos y rutas marítimas.