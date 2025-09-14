COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Crimen en la Leonidas Proaño elevó a 364 los homicidios en Manta, Montecristi y Jaramijó

El ataque armado ocurrió a dos cuadras de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la Leonidas Proaño.
2 minutos de lectura
A Alexander Rodríguez, de 25 años, lo atacaron a balazos la tarde de este sábado 13 de septiembre mientras estaba en una tienda en la parroquia Leonidas Proaño
El cuerpo de Alexander Rodríguez quedó sobre una acera tras ser disparado en la parroquia Leonidas Proaño.
A Alexander Rodríguez, de 25 años, lo atacaron a balazos la tarde de este sábado 13 de septiembre mientras estaba en una tienda en la parroquia Leonidas Proaño
El cuerpo de Alexander Rodríguez quedó sobre una acera tras ser disparado en la parroquia Leonidas Proaño.

Redacción

Redacción ED.

A Alexander Rodríguez, de 25 años, lo atacaron a balazos la tarde de este sábado 13 de septiembre mientras estaba en una tienda en la parroquia Leonidas Proaño de Montecristi. Se informó que la víctima compraba en dicho negocio cuando le dispararon en la cabeza. Con este caso se elevó a 364 las muertes violentas registradas en 2025 en el distrito policial de Manta, Montecristi y Jaramijó.

El ataque, perpetrado por hombres armados pasadas las 15h00 en la calle principal, ocurrió a dos cuadras de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la parroquia. Agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas acudieron al sitio para acordonar la zona y recolectar evidencias balísticas. Familiares de la víctima irrumpieron en el lugar y se lanzaron sobre el cadáver, cubierto con una sábana blanca, en medio de llantos y reclamos.

Crimen se dio frente a una tienda en la Leonidas Proaño

Agentes de la Dirección de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) iniciaron las investigaciones para identificar a los autores. Esto se da en un contexto de pugnas territoriales entre bandas delictivas que concentran el 93% de los homicidios en Manabí. El Distrito Manta, que incluye los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, acumulaba 364 muertes violentas hasta este sábado superando las 331 de todo el 2024.

Esta cifra representa un incremento del 10% anual y posiciona a la zona como el foco principal de violencia en la provincia. Manta y Portoviejo concentran el 70% de los más de 850 homicidios en Manabí en lo que va de 2025. En agosto, el distrito alcanzó las 330 víctimas, y el mes de septiembre ha visto un repunte, con al menos 34 casos adicionales reportados.

Varias masacres en esta región de Manabí

Incidentes similares en Leonidas Proaño incluyen el asesinato de Heiner Zambrano en junio, el número 210 del año. También se suman masacres como la de julio con trece muertos en 24 horas entre Montecristi, Manta y Jaramijó. El Bloque de Seguridad, con presencia militar y policial, ha capturado cabecillas y reducido delitos comunes como extorsiones, sin embargo, no ha frenado los homicidios. Las muertes violentas persisten pese a estados de excepción. (17)

ÚLTIMAS NOTICIAS

Orense SC venció a Mushuc Runa y se afianza en zona de clasificación del sextangular final

Hilary Duff anuncia su regreso musical tras una década de ausencia

Alcaldía de Guayaquil inicia construcción de pasos elevados en Juan Tanca Marengo para reducir congestión vehicular

Tres sismos se reportaron frente a las costas ecuatorianas este sábado 13 de septiembre

Jennifer Lopez debuta en el cine musical con Kiss of the Spider-Woman (el beso de la mujer araña)

