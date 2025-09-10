Violento ataque armado deja un fallecido en cantón Sucre, Manabí

Fabricio García Andrade, conocido en la comunidad como “Bucanero”, fue asesinado a tiros la tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025, mientras conducía su camioneta por una vía del balneario de San Clemente, en el cantón Sucre, provincia de Manabí (Ecuador). El hecho se registró aproximadamente a las 15h30, y hasta el momento se desconocen las causas del crimen.

Ataque armado en plena vía: más de 15 disparos

Testigos del sector informaron que el sonido de más de 15 detonaciones alertó a los habitantes de San Clemente, una zona costera conocida por su tranquilidad. García Andrade, quien conducía una camioneta, fue alcanzado por múltiples proyectiles, que impactaron directamente contra el parabrisas y otras partes del vehículo.

El ataque ocurrió en una vía que conecta San Clemente con Bahía de Caráquez, la cual fue cerrada temporalmente por personal policial para permitir las diligencias de Criminalística y DINASED. La escena evidenció la violencia extrema con la que actuaron los agresores.

Según los primeros reportes, los atacantes habrían utilizado armas de fuego de alto calibre, aunque aún no se ha confirmado cuántas personas participaron en el crimen ni si se movilizaban en otro vehículo.

Investigación en curso y traslado del cuerpo

Tras el levantamiento del cuerpo, las autoridades trasladaron los restos de García Andrade al Centro Forense de Manta, donde se realizará la autopsia legal para determinar la cantidad exacta de impactos y el tipo de arma utilizada.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio, así como los posibles móviles del mismo. Hasta el cierre de esta nota, no se han producido detenciones ni se ha confirmado si la víctima tenía antecedentes judiciales o estaba relacionada con actividades delictivas.

Temor e incertidumbre en San Clemente

El crimen ha generado preocupación entre los habitantes de San Clemente, quienes expresaron su temor por la escalada de violencia en la zona. El hecho se suma a una serie de sucesos violentos que han afectado a varias localidades de la provincia de Manabí durante los últimos meses, muchas veces vinculados al crimen organizado.

Residentes del sector señalaron que “Bucanero” era conocido por su presencia en la zona, aunque evitaron dar declaraciones detalladas. La Policía trabaja en la recolección de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad que puedan aportar datos relevantes sobre los autores del ataque.

Violencia en las rutas de Manabí: un patrón creciente

Este nuevo hecho violento evidencia el creciente nivel de inseguridad que enfrentan las vías rurales y costeras de Manabí, una provincia que ha sido priorizada por el Gobierno Nacional debido al aumento de homicidios, extorsiones y otros delitos.

Según cifras oficiales, en lo que va del año, Manabí ha registrado más de 300 muertes violentas, muchas de ellas bajo la modalidad de sicariato. San Clemente, pese a su perfil turístico, no ha escapado de esta tendencia.

El Ministerio del Interior ha anunciado el refuerzo de operativos en zonas consideradas de riesgo alto, aunque las comunidades continúan exigiendo mayor presencia policial y control. (12)