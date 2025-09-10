Dinased detuvo a dos hombres y una mujer, en Chone y Rocafuerte, por extorsión a una comerciante

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros (Dinased) detuvieron a tres personas. Esto como parte del operativo denominado Libertad 728. Dicha operación se logró tras recibir una denuncia de extorsión contra una comerciante en el cantón Junín, provincia de Manabí. Los sospechosos exigían 3 mil dólares a la víctima a cambio de no atentar contra sus familiares, según informó la Policía Nacional.

El operativo comenzó tras una alerta sobre llamadas extorsivas recibidas por la comerciante. Las investigaciones condujeron a los agentes a Chone, donde detuvieron a una pareja involucrada en el caso. Posteriormente, el operativo se extendió a Rocafuerte, donde se aprehendió a un tercer sospechoso, un hombre. Durante las detenciones, la Policía incautó tres teléfonos móviles desde los cuales los implicados enviaban mensajes intimidantes a la víctima.

Dinased lideró y ejecutó este operativo

Los tres detenidos, dos hombres y una mujer, quedaron a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar cargos por extorsión. Las evidencias recolectadas, incluyendo los celulares, son analizadas para determinar el alcance de las actividades delictivas de los sospechosos. Se investiga también si estos ciudadanos están vinculados a otros casos similares en la región.

La provincia de Manabí ha registrado un incremento en los casos de extorsión en los últimos años, un delito que afecta principalmente a comerciantes y pequeños empresarios. Las autoridades han intensificado los operativos para combatir este tipo de crímenes, que generan temor en la población. El operativo Libertad 728 es parte de los esfuerzos de la Dinased para desarticular redes delictivas dedicadas a la extorsión.

Aumento en actividades delictivas en varios cantones

La comerciante afectada, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de seguridad, denunció las amenazas tras recibir múltiples llamadas intimidatorias. La rápida acción de la Policía permitió identificar a los responsables y ejecutar las detenciones en menos de 24 horas. Los cantones de Chone y Rocafuerte, junto con Junín, son áreas donde las autoridades han reportado un aumento en actividades delictivas.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir la extorsión y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso similar para facilitar la captura de los responsables. Las investigaciones continuarán para determinar si los detenidos forman parte de una red más amplia y si existen otras víctimas de sus actividades. Este caso destaca la importancia de la colaboración ciudadana para frenar la delincuencia en Manabí.

Los detenidos como parte de este operativo son: Josselyn Vélez, de 19 años de edad; Jean Carlos Guerrero, de 29 años y Néstor Guamán, de 26 años. Según registros de la Policía Nacional ninguno de ellos registra antecedentes penales, pero quedaron a órdenes de las autoridades de justicia. (17)