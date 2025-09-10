VIDEO | Policía detiene a varios sospechosos por intento de secuestro a dueño de una ferretería en Portoviejo

La Policía Nacional detuvo a cinco sospechosos en Portoviejo, Manabí, por intentar secuestrar al propietario de una ferretería en la parroquia Colón, en un hecho que generó alarma ciudadana.

La mañana de este miércoles 10 de septiembre, un grupo de cinco individuos irrumpió en una ferretería en la parroquia Colón, vía Portoviejo-Santa Ana, con la intención de secuestrar a su propietario. Los delincuentes, que se movilizaban en un carro negro robado, agredieron a la víctima con un golpe en la cabeza cuando esta intentó defenderse.

Gritos alertaron del intento de secuestro

Los gritos de auxilio de los testigos alertaron del secuestro a la comunidad y obligaron a los agresores a huir. El Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Policía Nacional, junto a otras unidades, activó un operativo inmediato. Los sospechosos fueron rastreados hasta las inmediaciones de la terminal terrestre de Portoviejo, donde intentaban pasar desapercibidos mientras desayunaban.

Tras abordar un taxi proveniente de Manta, quedaron interceptados por la Policía. En su poder se halló un revólver calibre 38 de fabricación artesanal, usado para intimidar a la víctima. Otro equipo policial localizó el carro robado y detuvo a su conductor, completando así la captura de los cinco implicados.

La víctima herida recibió atención médica en una casa de salud, mientras los sospechosos, cuya identidad no está revelada, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales.

Rápida acción policial

La rápida acción policial evitó un desenlace fatal. Un agente del GOM destacó que la colaboración ciudadana resultó clave para frustrar el secuestro. Los indicios, entre ellos el arma y el vehículo, permanecen bajo custodia para su análisis.

La Fiscalía abrió una investigación por intento de secuestro, delito que según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) acarrea penas severas. Manabí enfrenta un preocupante repunte de violencia: de acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron 120 intentos de secuestro, un 15% más que en 2023.

#ATENCIÓN | La Policía Nacional detuvo a cinco sospechosos en Portoviejo, Manabí, por intentar secuestrar al propietario de una ferretería en la parroquia Colón, en un hecho que generó alarma ciudadana. pic.twitter.com/48v3toKmkC — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) September 10, 2025

Reacciones de la comunidad

La ferretería se convirtió en escenario de terror. Vecinos señalaron la falta de patrullaje en la vía Portoviejo-Santa Ana y exigieron mayor seguridad. Una residente expresó que “Escuchar los gritos fue desgarrador; necesitamos más control policial”. El propietario del local continúa en recuperación y no ha emitido declaraciones. Su resistencia al secuestro, vista como un acto de valentía, también evidenció la vulnerabilidad de los comerciantes frente al crimen organizado.

La Policía investiga si los detenidos por este caso forman parte de una red criminal más amplia. Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar hechos sospechosos al 1800-Delito.

Este caso se suma a otros operativos en la provincia, como el de junio de 2025 en Chone, donde fue desarticulada una banda similar. La comunidad de Colón espera que la justicia actúe con firmeza y que se refuercen los controles para frenar la ola de violencia y secuestro. (37/22).