Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Desmantelan red de secuestro y extorsión que operaba desde la cárcel El Rodeo, de Portoviejo

La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión descubrió celulares con pruebas clave que confirmaron el rol de los reos en el secuestro.
Desmantelan red de secuestro y extorsión que operaba desde la cárcel El Rodeo, de Portoviejo
La investigación continúa abierta para determinar la posible vinculación de más personas con esta red criminal. Foto: Policía Nacional.
Desmantelan red de secuestro y extorsión que operaba desde la cárcel El Rodeo, de Portoviejo
La investigación continúa abierta para determinar la posible vinculación de más personas con esta red criminal. Foto: Policía Nacional.

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase), desmanteló una red de secuestro y extorsión liderada por cuatro reos del centro penitenciario El Rodeo, de Portoviejo.

La investigación reveló cómo los internos coordinaban delitos desde pabellones de máxima seguridad con apoyo externo.

Red de secuestro y extorsión: Policía detectó modus operandi desde la cárcel El Rodeo

El grupo delictivo, junto con una cómplice, secuestró a un hombre y exigió dinero a cambio de su liberación.

Según la Policía, el 4 de septiembre el agricultor manabita salió de Tosagua rumbo a Jaramijó para cumplir un flete. Horas más tarde, su familia recibió mensajes extorsivos por WhatsApp, donde los criminales exigieron $1.500 para dejarlo en libertad.

La rápida reacción policial permitió identificar a Gema P., de 32 años, como cómplice clave del secuestro en Chone.

Durante los interrogatorios ella señaló directamente a los internos responsables, lo que condujo a una serie de operativos dentro de la prisión.

En las intervenciones policiales dentro de los pabellones del centro penitenciario El Rodeo, los agentes decomisaron tres celulares que contenían evidencias de las negociaciones criminales. Estos dispositivos se convirtieron en piezas fundamentales para confirmar la conexión entre los secuestradores.

Los agentes lograron identificar y retener a Luis B., José B., Líder B. y Ramón G., sujetos con un extenso historial delictivo que incluye asesinato y tráfico de drogas. Todos permanecían internos en El Rodeo y, según la investigación, coordinaban los secuestros desde la cárcel. Los detenidos ahora enfrentan cargos por secuestro extorsivo.

La víctima de secuestro ya se encuentra con sus familiares; las investigaciones siguen

La víctima de secuestro fue liberada en una carretera de tercer orden en Jaramijó. Los detenidos permanecen ahora bajo custodia judicial mientras la Fiscalía recopila más elementos de convicción para reforzar el proceso.

La investigación continúa abierta para determinar la posible vinculación de más personas con esta red criminal. Por su parte, la Policía Nacional aseguró que mantiene su compromiso de desarticular organizaciones delictivas que afectan a la población. (07)

