Taxista fue asesinado de varios disparos dentro de su propia vivienda, en el cantón Montecristi

A un taxista, identificado como Iván Cedeño Moreira, de 44 años, lo asesinaron de varios disparos, dentro de su propia vivienda. Un grupo de sicarios irrumpió en el inmueble ubicado en el sector Nuevo Prado 1, de Montecristi, provincia de Manabí. El hecho ocurrió a las 06h15 de este miércoles 10 de septiembre, generando conmoción y temor entre los vecinos del lugar.

El ataque se perpetró en la sala de la vivienda de la víctima, donde los sicarios dispararon en repetidas ocasiones, dejando el cuerpo sin vida de Cedeño. Según testigos, los responsables huyeron en un automóvil de color rojo, el cual abandonaron a varias cuadras del lugar del crimen. Posteriormente dicho automotor fue incendiado, presuntamente para eliminar evidencias.

El cuerpo del taxista quedó en la sala

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para iniciar las investigaciones. Mientras tanto el cuerpo de Cedeño lo trasladaron al centro forense de Manta para realizar los procedimientos legales correspondientes, incluyendo la autopsia. Las autoridades aún no han revelado posibles motivos del crimen ni identificado a los responsables, pero trabajan en la recolección de indicios en la escena y en el vehículo quemado.

Este asesinato eleva a 358 las muertes violentas registradas en 2025 en el Distrito Manta, que también comprende los cantones Montecristi y Jaramijó. En Montecristi, específicamente, se reportan 67 crímenes de este tipo en lo que va del año, según datos oficiales. La creciente ola de violencia en la zona mantiene en alerta a la población, que expresa preocupación por la inseguridad.

Hechos violentos afectan a la provincia de Manabí

Vecinos del sector Nuevo Prado 1 manifestaron su temor ante la audacia de los sicarios, quienes ingresaron a la vivienda a plena luz del día. “Es alarmante que estas cosas pasen aquí, nadie está seguro”, comentó un residente que prefirió mantenerse en el anonimato. Las autoridades han reforzado la presencia policial en el área para intentar calmar los ánimos y prevenir nuevos incidentes.

El caso del taxista Iván Cedeño se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a la provincia de Manabí, una de las más golpeadas por la delincuencia en Ecuador. La Policía Nacional ha anunciado que intensificará las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen. Por el momento, no se han proporcionado detalles sobre posibles vínculos de la víctima. (17)