Vendedor de encebollados fue asesinado tras un presunto asalto en Colorado, Montecristi

A un vendedor de encebolllados, de 40 años, identificado como Jhonathan Solórzano Ruiz, lo dispararon la madrugada de este martes 9 de septiembre en la parroquia Colorado, cantón Montecristi. Los hechos se dieron en un presunto intento de robo, según información preliminar. El hecho ocurrió frente al parque central, cuando la víctima se disponía a abrir su local de venta de encebollados.

Hasta el lugar llegaron sujetos armados, según reportes preliminares de las autoridades. El ataque se registró alrededor de las 05h00, cuando Solórzano Ruiz resultó herido de gravedad por los agresores. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Montecristi acudieron al lugar y trasladaron al comerciante al hospital del Seguro, en Manta. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció cerca de las 07h00 debido a la severidad de sus heridas.

Vendedor de encebollados murió en el hospital

Este crimen elevó a 357 las muertes violentas registradas en lo que va del 2025 en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. De ese número, 66 han ocurrido en el cantón Montecristi, según datos oficiales de la Policía Nacional. La parroquia Colorado, una zona conocida por su actividad comercial, se suma a los puntos críticos de inseguridad en la provincia de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del crimen. Hasta el momento, no se han reportado detenciones, y la Policía Judicial analiza cámaras de seguridad en el área para identificar a los responsables. El móvil del robo es la principal hipótesis, aunque no se descartan otras líneas de investigación. La comunidad de Colorado ha expresado preocupación por el aumento de hechos violentos.

Aumento de la violenta y los asesinatos

Manabí enfrenta una creciente ola de inseguridad, vinculada en parte al crimen organizado y al narcotráfico, según reportes de organismos de seguridad. En 2024, la provincia registró un incremento del 15% en delitos violentos en comparación con el año anterior, y las cifras de 2025 muestran una tendencia similar. En lo que va del año, en la provincia se han registrado más de 850 muertes violentas.

Organizaciones locales han solicitado mayor presencia policial y estrategias integrales para combatir la delincuencia. El cuerpo de Solórzano Ruiz lo trasladaron al centro forense de Manta para la autopsia correspondiente. Los familiares esperan justicia. La parroquia Colorado, con una población aproximada de 5 mil habitantes, permanece en alerta ante la posibilidad de nuevos incidentes. (17)