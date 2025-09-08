Hallan cuerpo en descomposición en Montecristi; es la quinta muerte en septiembre en la zona

Un hombre sin vida fue hallado este lunes, 8 de septiembre en la vía Colorado-Los Bajos, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. Se trata de la quinta muerte violenta registrada en esa zona durante septiembre, según confirmó la Policía Nacional. El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, y hasta el momento la identidad de la víctima permanece desconocida.

Cinco muertes en septiembre en la misma vía de Montecristi

El hallazgo ocurrió luego de que residentes del sector alertaran a las autoridades debido a fuertes olores putrefactos provenientes de una zona boscosa cercana a la carretera. Agentes de la Policía Nacional, acompañados por personal de Criminalística, acudieron al sitio. Ahí, confirmaron la presencia del cadáver.

El vehículo de Medicina Legal trasladó el cuerpo al Centro Forense de Manta, donde se realizará la autopsia y el proceso de identificación. Hasta ahora, no se han encontrado documentos ni elementos que permitan determinar la identidad o el origen de la víctima.

Este caso eleva a cinco las muertes violentas registradas en esta misma vía durante septiembre. Esto ha encendido las alertas entre los habitantes del sector.

356 muertes violentas en Manta en lo que va de 2025

Según cifras oficiales proporcionadas por la Policía Nacional, con este nuevo caso ascienden a 356 las muertes violentas registradas en el distrito policial de Manta en lo que va del año 2025.

Este número representa un aumento significativo en comparación con el mismo período del año anterior. Esto evidencia una escalada de violencia en la zona.

Las autoridades no descartan que este caso esté relacionado con ajustes de cuentas o bandas criminales. Sin embargo, la investigación aún se encuentra en una etapa preliminar.

Inseguridad y preocupación ciudadana

La comunidad de Colorado-Los Bajos ha manifestado su preocupación ante la reiteración de hechos violentos en la misma zona. Residentes denuncian que la vía se ha convertido en un lugar habitual para el abandono de cuerpos. Esto refleja una preocupante falta de seguridad y presencia policial.

Aunque no se han anunciado acciones específicas tras este último hallazgo, fuentes policiales aseguran que se mantiene una investigación abierta para esclarecer los hechos y desarticular posibles redes criminales operando en la zona.

El caso más reciente refuerza la preocupación de expertos, autoridades y ciudadanos por la creciente ola de violencia en Manta y sus alrededores. Si bien la inseguridad afecta a múltiples cantones de Manabí, la concentración de homicidios en esta vía ha llamado especialmente la atención. (12)