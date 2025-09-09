¡Cae dupla delictiva! hallan arma y documentos falsos en el cantón Sucre

La Policía Nacional detuvo a dos ciudadanos este lunes 8 de septiembre de 2025 en el cantón Sucre, Manabí, Ecuador, por portar un arma y documentos falsos, con el objetivo de combatir el crimen y garantizar la seguridad pública.

En un operativo ejecutado este lunes en el cantón Sucre, la Policía Nacional sorprendió a dos ciudadanos en flagrancia. Los agentes descubrieron un arma revólver, ocho cartuchos calibre 38 mm, dos celulares, varios equipos electrónicos y 77 documentos relacionados con revisiones técnicas y matrículas vehiculares, presuntamente falsos. Las evidencias quedaron bajo custodia policial, mientras los sospechosos, cuya identidad no se reveló para respetar la presunción de inocencia, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

El procedimiento ocurrió en una zona urbana del cantón, tras labores de inteligencia que alertaron sobre actividades sospechosas. Los agentes actuaron con rapidez, asegurando las pruebas y evitando cualquier incidente mayor. Un oficial, que prefirió el anonimato, afirmó: “Este operativo refleja nuestro compromiso con la seguridad y el control de actividades ilícitas en Manabí”.

La Fiscalía inició una investigación por tenencia y porte del arma, falsificación y uso de documento falso, delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los sospechosos enfrentan un proceso judicial que determinará su responsabilidad.

Contexto de delincuencia en Manabí

Manabí enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad. Según datos de Primicias (2025), la provincia registró un aumento del 12% en delitos relacionados con armas y falsificación entre 2023 y 2025. El cantón Sucre, aunque menos afectado que Manta o Portoviejo, reportó casos similares en el pasado. En mayo de 2025, un operativo en Bahía de Caráquez decomisó documentos falsos vinculados a una red de estafa vehicular, lo que sugiere un patrón de actividades fraudulentas en la región.

La tenencia ilegal de armas también preocupa. En 2024, la Policía Nacional incautó 1,500 armas en Manabí, muchas relacionadas con el crimen organizado. Este caso refuerza la necesidad de controles estrictos en zonas vulnerables.

Investigación en marcha por tenencia de arma y documentos

La Policía Nacional analiza los 77 documentos para determinar su origen y uso. Los equipos electrónicos y celulares decomisados están bajo peritaje para rastrear posibles conexiones con redes delictivas. Aunque no se han revelado detalles sobre los sospechosos, las autoridades sospechan que los documentos falsos podrían estar ligados a fraudes en el sector automotor, una práctica recurrente en Ecuador.

Un comerciante local, que pidió no ser identificado, expresó: “Es alarmante que circulen armas y papeles falsos; necesitamos más controles”. La comunidad de Sucre espera que este operativo marque un precedente contra la delincuencia en el cantón.

Respuesta policial y prevención

La Policía Nacional destacó la importancia de los operativos sorpresa para desarticular actividades ilícitas. Un portavoz afirmó: “Seguimos trabajando para mantener la seguridad en Manabí y pedimos a la ciudadanía denunciar al 1800 Delito cualquier irregularidad”. Las autoridades planean intensificar las inspecciones en el cantón Sucre, enfocándose en zonas urbanas donde se reportan actividades sospechosas.

En 2024, un operativo similar en Chone permitió decomisar 50 documentos falsos y varias armas, lo que demuestra la recurrencia de estos delitos. La Policía busca ahora identificar si los sospechosos forman parte de una red más amplia, aunque evitan especular hasta contar con pruebas sólidas.

Este caso ha generado inquietud en Sucre, donde los residentes exigen mayor presencia policial. La captura de los dos ciudadanos es un paso hacia el control del crimen, pero también resalta los retos de combatir la falsificación y el porte ilegal de armas. La comunidad espera que la justicia actúe con firmeza y que se refuercen las medidas de seguridad para recuperar la tranquilidad en el cantón. (22)