Ráfaga de disparos deja a un hombre asesinado cuando iba en moto en El Carmen

Rubén Villavicencio Rodríguez, de 26 años, fue asesinado cuando iba en moto la tarde del jueves 4 de septiembre, en la parroquia Santa María, cantón El Carmen, tras recibir múltiples disparos frente a la unidad educativa La Guayas.

Ataque a plena luz del día

El hecho ocurrió cerca de las 14h00, cuando la víctima circulaba en su motocicleta negra por una calle céntrica de la parroquia. Testigos indicaron que un vehículo se aproximó y, sin previo aviso, sus ocupantes dispararon en repetidas ocasiones. La ráfaga no dejó oportunidad de escape.

Villavicencio cayó junto a la motocicleta, mientras vecinos y transeúntes buscaban refugio. La mayoría de impactos fueron en la cabeza, lo que provocó su muerte inmediata, según confirmaron los agentes policiales que llegaron al lugar.

El sitio quedó cubierto de sangre y marcado por el sonido de los disparos, que interrumpieron la rutina de estudiantes y familias de la zona.

Investigación policial en curso

Tras el crimen, equipos de Criminalística cercaron el área y recogieron evidencias balísticas. También se entrevistó a vecinos para obtener pistas sobre la ruta de escape del automóvil en el que huyeron los atacantes.

Los moradores expresaron miedo y preocupación por el aumento de hechos violentos en el cantón. La Policía Nacional informó que se desplegaron operativos inmediatos, aunque hasta el cierre de esta nota no se reportaban detenidos.

Contexto de violencia en El Carmen

Este hecho no es aislado. Varios casos similares se han presentado en la zona. La mayoría de casos estarían relacionados con ajustes de cuentas y disputas entre grupos delictivos, según las autoridades.

En junio pasado, otro joven fue asesinado cuando iba en moto en un sector rural del cantón, bajo un modus operandi similar: ataque directo a plena luz del día y fuga inmediata de los responsables.

La parroquia Santa María, antes considerada tranquila, se ha visto golpeada en los últimos meses por hechos criminales. Los habitantes exigen mayor presencia policial y acciones efectivas para recuperar la seguridad (31).