Ataque a balazos en Machala deja a un ciudadano en estado crítico

Pasadas las 17h30, un ciudadano recibió varios disparos en la intersección de las calles 10 de Agosto y Boyacá, en pleno centro de Machala. Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la víctima, impactándola en la cabeza y otras partes del cuerpo, según testigos. El ataque provocó pánico entre comerciantes y transeúntes, y el hombre fue trasladado en estado crítico a un centro médico.

Ataque a balazos genera pánico en el centro de Machala

El incidente ocurrió en una zona comercial y concurrida de la ciudad, lo que amplificó la conmoción entre quienes se encontraban en el lugar. La ráfaga de disparos llevó a que varios negocios cerraran sus puertas inmediatamente, y numerosos transeúntes buscaran refugio.

El cuerpo del hombre quedó tendido en la calzada, rodeado por un charco de sangre. Mientras tanto, algunos curiosos intentaban brindarle ayuda sin éxito. Minutos después, llegaron los equipos de emergencia para asistir y trasladar a la víctima a una casa de salud. Allí se reporta que su pronóstico es crítico.

Las detonaciones también alteraron el tránsito vehicular, provocando congestión en las calles aledañas. Esto obligó a la Policía Nacional a intervenir para controlar la situación y acordonar el área del crimen.

Investigación y respuesta policial

La Policía Nacional mantiene el área acordonada para facilitar las investigaciones. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima. Tampoco han ofrecido información detallada sobre los atacantes, quienes escaparon a bordo de la motocicleta.

El caso ya es objeto de indagación por parte de las unidades de Criminalística. Ellos trabajan en la recolección de evidencias y testimonios para esclarecer los motivos y dar con los responsables del ataque.

Se presume que el acto tiene relación con conflictos locales, aunque las pesquisas continúan para determinar si hubo una intención específica detrás del ataque.

Contexto de violencia y seguridad en Machala

Machala ha sido escenario de diversos episodios de violencia en los últimos meses, especialmente en el centro de la ciudad. Esto ha generado preocupación entre la ciudadanía y comerciantes. Las autoridades han recibido solicitudes para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad en las zonas más vulnerables.

En paralelo, se están explorando mecanismos para fortalecer la presencia policial y mejorar la respuesta ante emergencias en zonas con alta afluencia de personas. Este esfuerzo es especialmente relevante en el centro histórico y comercial de Machala. (12)