Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Nacional

Sicarios matan a tres miembros de una misma familia durante una fiesta de cumpleaños

Un ataque sicario se registró esta madrugada en una de las zonas más violentas del cantón Guayaquil, en la provincia del Guayas.
Redacción

Redacción ED.

La alegría de una fiesta de cumpleaños se convirtió en dolor cuando sicarios armados irrumpieron en el lugar, matando a tres personas.

El hecho se dio la madrugada de este viernes, 3 de octubre de 2025, en la cooperativa Guerreros del Fortín, de Guayaquil, el distrito más violento de Ecuador.

Sicarios ingresaron a una casa

Según información de medios nacionales, los criminales llegaron al lugar disparando, para luego ingresar violentamente a una vivienda donde se daba el festejo.

De hecho, los delincuentes rompieron el cerramiento y la puerta de la casa para poder matar a sus víctimas.

Seis muertos en Manta durante una jornada violenta: último caso en el barrio El Paraíso

Una vez dentro de la casa, los atacantes dispararon contra tres personas, mientras los demás asistentes miraban lo que ocurría. Algunos intentaron esconderse, en medio de gritos de temor y dolor.

Hay un menor de edad entre las víctimas

Según información preliminar de la Policía, las víctimas son dos adultos y un menor de edad. Los tres son miembros de una misma familia, aunque no se confirmó su vínculo sanguíneo.

Tras el crimen, los sicarios se dieron rápidamente a la fuga, sin dejar rastro. Mientras que los moradores, alarmados por los disparos, llamaron a la Policía.

Al llegar al sitio, las unidades especializadas encontraron los tres cadáveres al interior de la vivienda.

Ataque de sicarios se dio en una zona violenta

La cooperativa Guerreros del Fortín está ubicada en Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, una de las zonas más violentas de la ciudad. Allí, hay un alto índice de muertes violentas.

En Nueva Prosperina ya han ocurrido tres crímenes dirigidos a los miembros de una misma familia. El último se registró el pasado 16 de septiembre, en Flor de Bastión. Una madre y sus tres hijas fueron asesinadas en su vivienda.

El pasado 28 de agosto fueron asesinados un hombre, su esposa y su hija en el Bloque 5 de Flor de Bastión. Mientras que una semana después, sicarios mataron a una pareja mayor de 60 años y a su hijo, en la ciudadela La Rotaria.

La ola de violencia en Ecuador

Ecuador enfrenta su peor ola de violencia en la historia reciente, impulsada por el narcotráfico y bandas como Los Choneros y Los Lobos. En 2025, los homicidios se dispararon: enero registró 793 muertes, febrero 736 y marzo 831, sumando más de 2.300 en el primer trimestre, un 65% más que en 2024.

El presidente Daniel Noboa, reelecto en abril, declaró un “conflicto armado interno” en 2024, desplegando militares y decretando estados de excepción. Sin embargo, la militarización no frena el avance de grupos armados transnacionales, mejor equipados que las fuerzas estatales. (13).

