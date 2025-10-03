COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Seis muertos en Manta durante una jornada violenta: último caso en el barrio El Paraíso

Un ataque armado en el barrio El Paraíso, de Manta, dejó a Marcelo Macías Delgado muerto y elevó a seis los fallecidos en una jornada de extrema violencia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Manta bajo violencia: asesinato de Marcelo Macías Delgado suma seis muertes en un día
Manta bajo violencia: asesinato de Marcelo Macías Delgado suma seis muertes en un día
Manta bajo violencia: asesinato de Marcelo Macías Delgado suma seis muertes en un día
Manta bajo violencia: asesinato de Marcelo Macías Delgado suma seis muertes en un día

Redacción

Redacción ED.

La noche de este jueves 2 de octubre de 2025, un ataque armado registrado en el barrio El Paraíso, parroquia Los Esteros de Manta (Manabí), dejó como víctima mortal a Marcelo Macías Delgado, de 34 años. El hecho ocurrió cerca de las 19h00 en la intersección de la avenida 106 y la calle 118. Fue cuando desconocidos dispararon más de 20 veces contra su humanidad. El asesinato se enmarca en una jornada de violencia. Esta dejó seis muertos y al menos tres heridos.

Violento ataque frente a una iglesia

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector escucharon múltiples detonaciones que causaron pánico, ya que el crimen ocurrió a un costado de una iglesia donde se realizaban actividades comunitarias.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y encontraron una gran cantidad de indicios balísticos, lo que evidencia la ferocidad del ataque. El cuerpo de la víctima fue cubierto en el sitio, mientras equipos de Criminalística y Medicina Legal realizaban las diligencias correspondientes.

En un inicio se manejó la posibilidad de que existieran heridos, pero las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes en este hecho.

Jornada de extrema violencia en Manta

Según la cronología preliminar de la Policía, la ola criminal en Manta comenzó en la madrugada del jueves 2 de octubre, con tres fallecidos en distintos sectores. Posteriormente, dos personas más fueron asesinadas en horas de la mañana. Finalmente, el crimen de Macías Delgado en el barrio El Paraíso elevó a seis el número de fallecidos en una sola jornada. Esto dejó a la ciudad en estado de alerta.

Moradores señalaron que la violencia ha alcanzado niveles “incontrolables”, afectando la tranquilidad de los barrios y generando temor constante entre los habitantes.

Autoridades refuerzan la seguridad

Tras el crimen, uniformados acordonaron el perímetro y extendieron el cerco de seguridad. Esto fue debido a la gran cantidad de evidencias recogidas en la escena. Hasta el cierre de esta edición, no se reportaban detenciones ni mayores detalles sobre los posibles responsables.

La Policía Nacional anunció que intensificará los operativos en las parroquias urbanas y rurales de Manta, Montecristi y Jaramijó, jurisdicciones que conforman el distrito más golpeado por la crisis de seguridad en Manabí.

Manta bajo presión criminal

El barrio El Paraíso, escenario del asesinato, ya había sido blanco de ataques armados en semanas recientes. Esto ha aumentado el temor de la población.

La ciudad de Manta, uno de los principales puertos del país, se ha convertido en punto estratégico para el tráfico de drogas y el accionar de organizaciones delictivas. En este contexto, la violencia letal ha incrementado. Esto sitúa a la provincia de Manabí como una de las más golpeadas por la crisis de seguridad en Ecuador.

Los moradores exigen respuestas inmediatas de las autoridades locales y nacionales para frenar la ola de asesinatos, pues consideran que la vida cotidiana se ha visto gravemente afectada por el miedo a los ataques armados. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elon Musk rompió un récord histórico: ya suma $500.000 millones en patrimonio y apunta a convertirse en el primer billonario del mundo

Petro llama a huelga mundial en respaldo a Palestina y critica plan de paz de Donald Trump

Gobierno de Daniel Noboa invierte USD 353 millones en bonos sociales en 2025

John Reimberg, Ministro del Interior, advierte con detener a financistas de violencia en protestas

Noboa pasa a disponibilidad a tres altos mandos militares en medio del paro nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elon Musk rompió un récord histórico: ya suma $500.000 millones en patrimonio y apunta a convertirse en el primer billonario del mundo

Petro llama a huelga mundial en respaldo a Palestina y critica plan de paz de Donald Trump

Gobierno de Daniel Noboa invierte USD 353 millones en bonos sociales en 2025

John Reimberg, Ministro del Interior, advierte con detener a financistas de violencia en protestas

Noboa pasa a disponibilidad a tres altos mandos militares en medio del paro nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elon Musk rompió un récord histórico: ya suma $500.000 millones en patrimonio y apunta a convertirse en el primer billonario del mundo

Petro llama a huelga mundial en respaldo a Palestina y critica plan de paz de Donald Trump

Gobierno de Daniel Noboa invierte USD 353 millones en bonos sociales en 2025

John Reimberg, Ministro del Interior, advierte con detener a financistas de violencia en protestas

Noboa pasa a disponibilidad a tres altos mandos militares en medio del paro nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO