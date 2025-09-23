Policía detiene a Herkin L., segundo más buscado por estar acusado de femicidio en Santo Domingo de los Tsáchilas

En un operativo ejecutado por la Policía Nacional, resultó detenido en Puerto Quito, provincia de Pichincha, Herkin Franklin L. I., de 52 años, identificado como el segundo más buscado de Santo Domingo de los Tsáchilas por el delito de femicidio.

La captura se realizó la mañana de este martes 23 de septiembre de 2025, en el recinto Silanche. Se trata de una zona rural alejada donde el sospechoso intentaba ocultarse utilizando una gorra para pasar desapercibido ante los agentes. Su detención la confirmaron a través de un video difundido por la institución en sus redes sociales oficiales.

Según el parte policial, Herkin Franklin L. I. tiene una acusación por el femicidio de su expareja, Karina H., ocurrido el 16 de diciembre de 2023. La víctima perdió la vida tras recibir un golpe contundente en el cráneo, lo que provocó su muerte inmediata. Tras el ataque, el agresor huyó y se mantuvo prófugo por casi dos años. Sin embargo, tras un arduo trabajo de las unidades policiales, ejecutaron la captura para ser sometido ante la ley.

Así detuvieron al acusado de femicidio

La “Operación Fénix 290”, liderada por la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley (UNDP), permitió finalmente su ubicación y arresto. Al detenido lo trasladaron para ponerlo a órdenes de la justicia y que responda por el crimen cometido.

Este caso se suma a otro registrado hace un mes en Ambato, donde resultó detenido Andy Sebastián V.. Este sujeto está acusado del femicidio de su esposa, una joven policía de 23 años. Ambos hechos han generado gran conmoción en el país y evidencian la persistencia de la violencia de género en Ecuador.

La Policía Nacional reiteró que continuará ejecutando acciones para capturar a personas requeridas por la justicia y evitar que los femicidios queden en la impunidad.