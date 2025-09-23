COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Impacto

Policía detiene a Herkin L., segundo más buscado por estar acusado de femicidio en Santo Domingo de los Tsáchilas

La Policía Nacional detuvo en Puerto Quito a Herkin Franklin L. I., acusado del femicidio de su expareja en 2023 y considerado uno de los más buscados.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Policía detiene a Herkin L., segundo más buscado por estar acusado de femicidio en Santo Domingo de los Tsáchilas
Agentes policiales con el detenido. Foto: Policía Nacional.
Policía detiene a Herkin L., segundo más buscado por estar acusado de femicidio en Santo Domingo de los Tsáchilas
Agentes policiales con el detenido. Foto: Policía Nacional.

Redacción

Redacción ED.

En un operativo ejecutado por la Policía Nacional, resultó detenido en Puerto Quito, provincia de Pichincha, Herkin Franklin L. I., de 52 años, identificado como el segundo más buscado de Santo Domingo de los Tsáchilas por el delito de femicidio.

La captura se realizó la mañana de este martes 23 de septiembre de 2025, en el recinto Silanche. Se trata de una zona rural alejada donde el sospechoso intentaba ocultarse utilizando una gorra para pasar desapercibido ante los agentes. Su detención la confirmaron a través de un video difundido por la institución en sus redes sociales oficiales.

Según el parte policial, Herkin Franklin L. I. tiene una acusación por el femicidio de su expareja, Karina H., ocurrido el 16 de diciembre de 2023. La víctima perdió la vida tras recibir un golpe contundente en el cráneo, lo que provocó su muerte inmediata. Tras el ataque, el agresor huyó y se mantuvo prófugo por casi dos años. Sin embargo, tras un arduo trabajo de las unidades policiales, ejecutaron la captura para ser sometido ante la ley.

Así detuvieron al acusado de femicidio

La “Operación Fénix 290”, liderada por la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley (UNDP), permitió finalmente su ubicación y arresto. Al detenido lo trasladaron para ponerlo a órdenes de la justicia y que responda por el crimen cometido.

Este caso se suma a otro registrado hace un mes en Ambato, donde resultó detenido Andy Sebastián V.. Este sujeto está acusado del femicidio de su esposa, una joven policía de 23 años. Ambos hechos han generado gran conmoción en el país y evidencian la persistencia de la violencia de género en Ecuador.

La Policía Nacional reiteró que continuará ejecutando acciones para capturar a personas requeridas por la justicia y evitar que los femicidios queden en la impunidad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecieron 13% entre enero y julio de 2025, alcanzando 6.400 millones de dólares, según el Banco Central

La Cancillería del Ecuador confirma 100 vacantes laborales para profesionales de enfermería ecuatorianos en Italia

Más de 60 cerdos muertos y abortos en bovinos tras incautación de haciendas en Santo Domingo y Quinindé

Ecuador se ubica como segundo país con más Geoparques Mundiales UNESCO en América Latina

Estado ahorró más de USD 17 millones en una semana tras reforma al subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecieron 13% entre enero y julio de 2025, alcanzando 6.400 millones de dólares, según el Banco Central

La Cancillería del Ecuador confirma 100 vacantes laborales para profesionales de enfermería ecuatorianos en Italia

Más de 60 cerdos muertos y abortos en bovinos tras incautación de haciendas en Santo Domingo y Quinindé

Ecuador se ubica como segundo país con más Geoparques Mundiales UNESCO en América Latina

Estado ahorró más de USD 17 millones en una semana tras reforma al subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecieron 13% entre enero y julio de 2025, alcanzando 6.400 millones de dólares, según el Banco Central

La Cancillería del Ecuador confirma 100 vacantes laborales para profesionales de enfermería ecuatorianos en Italia

Más de 60 cerdos muertos y abortos en bovinos tras incautación de haciendas en Santo Domingo y Quinindé

Ecuador se ubica como segundo país con más Geoparques Mundiales UNESCO en América Latina

Estado ahorró más de USD 17 millones en una semana tras reforma al subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO