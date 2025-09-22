Impactante: Policía muere en su habitación tras disparo accidental

Una policía de 22 años falleció en su vivienda en Paso, Loja, tras un disparo con su arma de dotación. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

El 21 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 22h00, la oficial Melanny Alejandra Llerena Merelo, de 22 años, perdió la vida en un incidente con su arma de fuego Glock de dotación policial, en su vivienda ubicada en la Av. Occidental de Paso, en la ciudad de Loja. La Policía investiga si se trató de un accidente o acción intencional.

Circunstancias del incidente de la policía fallecida

El equipo de DINASED, por disposición del ECU-911, acudió al lugar tras la alerta. Al llegar, encontraron el cuerpo de la oficial sobre una cama, en decúbito dorsal, con herida de entrada en la región temporal derecha y orificio de salida en la región temporal izquierda.

Se hallaron en la habitación un arma Glock con sus alimentadoras, una vaina percutida y 14 cartuchos, todos parte del equipo de dotación de la occisa. El cuerpo fue levantado bajo la supervisión de la fiscal de turno y trasladado en vehículo isotérmico al Centro Forense de Loja para la necropsia correspondiente.

La Policía mantiene custodia de la escena mientras los peritos realizan los procedimientos de criminalística para determinar la causa basal de la muerte.

Declaraciones de testigos

La pareja sentimental de la víctima, una mujer oriunda de Santo Domingo, relató que la oficial jugaba con el arma de fuego durante una discusión, luego de un conflicto relacionado con mensajes de otra persona. Según el testimonio, la oficial habría advertido que podría quitarse la vida mientras manipulaba el arma.

“Le quité el arma en múltiples ocasiones, pero volvió a tomarla mientras estábamos acostadas en la cama. De repente escuché un ruido fuerte y la vi sangrar de la cabeza; intenté ayudarla, pero dejó de respirar inmediatamente”, indicó el testigo. La pareja alertó al ECU-911 de inmediato.

Este relato es clave para establecer que no hubo terceros involucrados y que la tragedia ocurrió dentro de un contexto privado, aunque con elementos de riesgo inherentes al manejo de armas de fuego.

Intervención de autoridades

El personal de criminalística y DINASED realizó el examen visual externo y levantamiento del cadáver. Se aseguraron los indicios, incluyendo el arma y los cartuchos, para peritajes posteriores. La Policía confirmó que la oficial estaba en servicio activo, lo que añade relevancia institucional al caso.

La necropsia será determinante para precisar si la muerte fue accidental, intencional o por otra causa, mientras las autoridades trabajan en el informe técnico final.

La víctima era nativa de Santo Domingo, sin hijos, y se encontraba en su domicilio al momento del incidente.

Familiares y colegas lamentan la pérdida y destacan que Melanny Alejandra Llerena se desempeñaba como policía en la provincia de Loja (5).