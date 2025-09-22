Noche de terror en Puerto Quito: tres muertos tras balacera en un bar de La Playita

Tres hombres murieron tras una balacera en bares de La Playita, Puerto Quito; la Policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos locales.

La noche del domingo 21 de septiembre, la Policía Nacional reportó una balacera en el sector La Playita, cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, que dejó tres fallecidos. El ataque ocurrió aproximadamente a las 19h30, cuando los hombres se encontraban libando en bares locales. La Policía presume que los agresores tenían un seguimiento previo a las víctimas y se dieron a la fuga tras el ataque.

Detalles del ataque

Las cámaras de seguridad del sector muestran a dos hombres desconocidos acercándose a una esquina y realizando un juego de manos antes de abrir fuego.

Las víctimas son Tunja Becerra Banner Luis, de 45 años, y Washington Javier Huila Tenorio, con antecedentes penales por robo, asesinato, receptación y conducción en estado de ebriedad.

El jefe policial, Édison Salazar, indicó que los agresores intercambiaban armas de fuego mientras varias personas los seguían, presuntamente vigilando a los ciudadanos que minutos después serían atacados. Las tres víctimas estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el bar cuando fueron atacados. Los vecinos escucharon el estruendo de las balas que acabó con la fiesta en La Playita.

Los atacantes fugaron hacia áreas cercanas, mientras la Policía acordonaba la escena y aseguraba los indicios.

Traslado de las víctimas y hallazgos en la escena

Minutos antes del ataque, la Policía y personal militar habían realizado un operativo en La Playita, lo que permitió que los uniformados llegaran rápido tras la alerta. Tras el ataque, trasladaron a los heridos al dispensario local, donde confirmaron la muerte de Tunja Becerra.

Washington Huila recibió tres impactos de bala y la Policía lo trasladó en ambulancia al hospital Gustavo Domínguez, donde falleció en el trayecto. La tercera víctima ingresó al dispensario, pero los familiares retiraron el cuerpo a la fuerza antes de que se completara la atención médica.

En la escena del crimen, los peritos recogieron 18 vainas y dos balas deformadas, que permanecen bajo análisis balístico para identificar el tipo de arma y trayectoria de los disparos.

Investigación y antecedentes

La Policía presume que se trata de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos locales, aunque no descartan un conflicto personal. Los agentes revisan las grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Entre los antecedentes de Washington Huila constan delitos de robo, asesinato, receptación y conducción en estado de ebriedad. No se reportaron víctimas colaterales, informó el jefe policial.

La comunidad solicita que las autoridades refuercen los controles sobre los horarios y funcionamiento de bares y discotecas en La Playita, sector crítico por el consumo de alcohol.

Impacto comunitario y traslado forense

La balacera generó alarma entre los habitantes de Puerto Quito, quienes expresan preocupación por la seguridad ciudadana y la imagen turística del cantón, reconocido por su riqueza natural y recreativa.

Los familiares trasladaron los cuerpos de dos de las víctimas al centro forense de Santo Domingo, donde se realizan las autopsias correspondientes. La Policía continúa con la investigación para identificar y capturar a los responsables del ataque (5).