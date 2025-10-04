Militar resulta herido durante operaciones de habilitación vial en Cañar

Un militar ecuatoriano resultó herido el viernes en San Pedro de Cañar, durante operativos del Ejército para habilitar vías bloqueadas y garantizar la seguridad de la población.

Operativo militar y ataque

Efectivos del Ejército Ecuatoriano ejecutaron operaciones para habilitar varias vías en la provincia de Cañar, afectadas por cierres y protestas. Durante estas acciones, un grupo de manifestantes lanzó piedras y artefactos pirotécnicos contra los soldados, generando un enfrentamiento momentáneo.

En consecuencia, el soldado Brian Pilaguaano recibió un impacto en el rostro y sus compañeros lo evacuaron rápidamente hacia un centro de salud cercano. Desde allí, lo trasladaron al Hospital Militar de la Tercera División de Ejército TARQUI, donde médicos realizaron una intervención inmediata y aplicaron suturas en la zona afectada.

El Ejército informó que el uniformado mantiene evolución favorable y que seguirá recibiendo atención médica integral. Además, reiteró que estas operaciones buscan garantizar el libre tránsito vehicular y la seguridad ciudadana, siempre respetando los derechos humanos y la normativa vigente.

Estado de salud del militar

El Ejército informó que el soldado herido recibió atención médica oportuna y que su evolución es monitoreada. La institución señaló que continuará brindando respaldo a su recuperación y seguimiento médico.

El suceso se enmarca en un contexto de tensión por cierres de vías en distintos puntos de la provincia, lo que ha requerido la presencia de fuerzas armadas para restablecer la circulación.

Compromiso institucional de las F.F.A.A.

El Ejército Ecuatoriano reiteró su compromiso de garantizar el orden en la zona, señalando que continuará con los operativos de seguridad en Cañar. La institución subrayó que su misión es restablecer la normalidad de las actividades de la población.

Este tipo de acciones buscan reducir los riesgos para transportistas y residentes que dependen del tránsito diario para acceder a servicios, educación y actividades económicas en la provincia. (30)