Seguridad
Tragedia

Falleció el docente atacado por un estudiante dentro de una institución educativa, en Manta

Las autoridades continúan la búsqueda del estudiante, quien permanece prófugo. En su casa se hallaron prendas de vestir con manchas de sangre.
Miguel Ángel Cedeño, psicólogo escolar de 30 años, falleció a la 01h00 de este miércoles 8 de octubre en el hospital del Seguro Social en Manta.
Redacción

Redacción ED.

Miguel Ángel Cedeño, psicólogo escolar de 30 años, falleció a la 01h00 de este miércoles 8 de octubre en el hospital del Seguro Social en Manta. Esto tras ser atacado con un fragmento de vidrio, por un estudiante, de 16 años. El hecho ocurrió la mañana del martes 7 de octubre en una unidad educativa de la ciudadela La Aurora, en la ciudad de Manta, según testigos presenciales.

El docente intentó intervenir en un altercado, según informaron las autoridades. El incidente comenzó cuando el estudiante, de segundo de bachillerato, intentó agredir a una docente. Cedeño, en su rol de psicólogo del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), intervino para protegerla. Testigos relataron que el adolescente rompió un cuadro informativo y utilizó un pedazo de vidrio para herir al docente en el cuello.

Docente murió en el hospital del Seguro

Dicha herida le causó una grave lesión a Cedeño. Sin embargo y pese a ser trasladado de inmediato a un centro médico, Cedeño no resistió las heridas y falleció. La Policía Nacional ejecutó un operativo en los alrededores del plantel y en el domicilio del presunto agresor, donde se encontraron prendas con manchas de sangre. El fragmento de vidrio utilizado en el ataque lo hallaron en el colegio. La Policía lo levantó como evidencia dentro de la cadena de custodia.

Las autoridades continúan la búsqueda del estudiante, quien permanece prófugo. La Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Educación activó los protocolos del Plan de Seguridad Educativa Zonal en coordinación con la Policía Nacional. El ECU 911 y el equipo distrital de Gestión de Riesgos. Según el reporte oficial, el estudiante habría actuado bajo un “episodio de alteración emocional”.

Autoridades buscan al agresor del docente

Las clases en la unidad educativa se desarrollarán de forma virtual hasta garantizar la seguridad física y emocional de la comunidad educativa. Maximiliano Núñez Tomaselli, coordinador zonal de Educación, expresó su solidaridad con la familia del docente. El funcionario destacó la necesidad de fortalecer los entornos escolares seguros y el acompañamiento emocional.

“Este caso nos impulsa a redoblar esfuerzos para proteger a nuestra comunidad educativa”, señaló. El cuerpo de Cedeño lo trasladaron al centro forense de Manta para los trámites legales correspondientes. Profesores, estudiantes, padres de familia y autoridades lamentaron el suceso, que ha generado conmoción en la ciudad. La investigación sigue en curso para esclarecer los motivos del ataque y determinar las responsabilidades del caso. (17)

