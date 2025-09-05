COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crónica

Liberan a conductor secuestrado tras persecución y balacera

Un conductor fue secuestrado en Rocafuerte, liberado tras un operativo policial que dejó un herido y un aprehendido.
Uno de los camiones que fue recuperado durante el operativo policial que permitió la liberación de un secuestrado.
Redacción

Redacción ED.

Un conductor de un camión fue secuestrado la noche del martes 2 de septiembre de 2025 en Tierra Bonita, Rocafuerte, Ecuador, por delincuentes en un vehículo Tucson, pero fue liberado tras un operativo policial que culminó en una balacera, con el propósito de rescatar a la víctima y recuperar los vehículos robados.

El secuestro ocurrió en la vía a Tosagua, sector Tierra Bonita, cuando la víctima conducía un camión Hino. Varios sujetos en un carro Tucson plateado lo interceptaron con la intención de robar el vehículo y raptarlo. Testigos alertaron al ECU-911, lo que permitió a la Policía Nacional iniciar un operativo inmediato. Los agentes localizaron a los sospechosos en el sector Sabanilla, vía a Chone, tras una intensa persecución.

Durante el enfrentamiento, los delincuentes dispararon contra los policías, desatando una balacera. Uno de los presuntos secuestradores, identificado como Ronald Edinto V.Z., de 32 años, resultó herido con un disparo en la espalda y fue trasladado al hospital Napoleón Dávila Córdova en Chone. Los demás sospechosos huyeron por la maleza, junto con posibles víctimas adicionales, según el reporte policial.

El operativo tuvo resultados concretos: un sospechoso aprehendido, dos camiones recuperados, un carro Tucson retenido y una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm decomisada. Además, un patrullero fue impactado por el vehículo de los delincuentes, pero no se reportaron heridos entre los agentes.

Liberación de conductor secuestrado deja un detenido

Ronald Edinto V.Z., tiene antecedentes por un delito cometido en 2017, aunque las autoridades no han precisado si está vinculado al crimen organizado. La Policía investiga las causas del secuestro y busca a los prófugos. Un oficial, que prefirió el anonimato, declaró: “Este operativo evitó un desenlace fatal y demuestra nuestro compromiso con la seguridad”.

Manabí enfrenta una creciente ola de violencia. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la provincia registró 568 homicidios en el primer semestre de 2025, un 15% más que en 2022. Los secuestros, aunque menos frecuentes, han aumentado, especialmente en zonas rurales como Rocafuerte. En junio de 2023, según un seguimiento periodistico, arrojó que los secuestros en Ecuador se triplicaron, con Guayas como epicentro, pero Manabí también muestra casos preocupantes, como el secuestro de cinco personas en Santa Elena en mayo de 2025.

Respuesta policial y comunitaria

La rápida reacción de los testigos fue clave para el éxito del operativo. La Policía Nacional destacó la importancia de la denuncia ciudadana y pidió a la población seguir reportando al 1800 Delito. Sin embargo, la huida de los demás sospechosos preocupa a los habitantes de Rocafuerte. Una vecina, que no quiso identificarse, expresó: “Vivimos con miedo; estos hechos no deberían pasar en nuestras carreteras”.

El caso refleja los desafíos de seguridad en Manabí, donde el crimen organizado, ligado al narcotráfico, ha intensificado sus actividades. En enero de 2025, un operativo en Guayaquil desmanteló una red de secuestros, pero los grupos criminales persisten.

Próximos pasos en la investigación

La Policía continúa rastreando a los prófugos y analizando la pistola decomisada para determinar su origen. Las autoridades también investigan si el secuestro está relacionado con alguna extorsión previa. Mientras, refuerzan patrullajes en la vía a Tosagua y otras zonas vulnerables de Rocafuerte.

Este incidente resalta la urgencia de estrategias integrales para combatir la inseguridad. La captura de Ronald Edinto V.Z., es un paso adelante, pero la huida de los cómplices evidencia la complejidad del crimen en la región. La comunidad espera respuestas y mayor protección para transitar sin temor. (22)

 

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

