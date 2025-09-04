Clientes de restaurante viven momentos de terror durante asalto en Machala

Un sujeto armado, con el rostro cubierto, asaltó a varios comensales la noche del miércoles 3 de septiembre, en el restaurante Gran Chifa Oriental, ubicado en el centro de Machala, provocando momentos de terror entre los presentes.

Asalto en pleno horario de atención

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19h03, cuando el local se encontraba con varios clientes. De acuerdo con testigos y reportes preliminares, un hombre vestido con chompa negra con logotipo amarillo, pantalón verde con rayas blancas y pasamontañas negro ingresó de manera violenta al establecimiento ubicado en la intersección de las avenidas 25 de Junio y Ayacucho.

El individuo, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y comenzó a intimidar a los presentes, exigiendo la entrega de sus pertenencias de valor. Según testigos, en cuestión de minutos logró sustraer celulares, carteras y cadenas antes de huir corriendo por una calle contigua.

Policía revisa grabaciones de seguridad

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para recabar información, levantar indicios y tomar testimonios de las víctimas. Uno de los elementos clave en la investigación es el video de las cámaras de seguridad del local, donde se observa claramente el accionar del asaltante.

Con base en esas imágenes, se emitió una alerta inmediata a todas las unidades del Distrito Machala, en especial al circuito Rocafuerte, zona cercana al lugar del incidente. Las autoridades esperan que el video permita identificar al delincuente y dar con su paradero.

Sin detenidos hasta el momento

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado de personas detenidas relacionadas con este hecho. Las unidades investigativas continúan trabajando en el análisis de las cámaras del restaurante y del sector para establecer posibles rutas de escape utilizadas por el sospechoso.

Asimismo, se solicitó la colaboración de locales comerciales aledaños para acceder a sus cámaras de videovigilancia, con el objetivo de ampliar el rango de rastreo del individuo. La Policía ha exhortado a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pueda ayudar en la localización del responsable.

Contexto delictivo en el centro de Machala

El centro de Machala, capital de la provincia de El Oro, ha experimentado un aumento en los hechos delictivos tipo robo en los últimos meses. Según datos del Ministerio del Interior, la provincia registró un incremento del 18% en robos a personas entre enero y julio de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Autoridades han reforzado los patrullajes en sectores comerciales y gastronómicos, aunque hechos como el ocurrido en el Gran Chifa Oriental evidencian la persistente inseguridad en zonas altamente transitadas.

La Policía Nacional ha reiterado su compromiso con el control del delito y ha hecho un llamado a los propietarios de locales a implementar medidas de seguridad adicionales, como alarmas y cámaras con mayor cobertura. (12)