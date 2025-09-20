Joven de 15 años muere tras ataque armado en su vivienda en Durán

Un adolescente de 15 años fue asesinado la noche del viernes 19 de septiembre en la cooperativa 28 de Agosto, en el cantón Durán, provincia de Guayas, Ecuador, mientras se encontraba sentado en la sala de su casa usando el celular. El ataque fue ejecutado por un hombre armado que llegó en motocicleta y disparó a través de las rejas de la vivienda.

El ataque: ejecución en plena sala

Según relatos de vecinos, el menor solía sentarse cada noche en el mismo lugar para conectarse al internet de los vecinos y usar el teléfono. Esa rutina fue la que permitió al agresor identificar su ubicación. Testigos indicaron que el responsable se estacionó a media cuadra en una motocicleta, caminó hacia la vivienda y, sin mediar palabra, disparó varias veces tras introducir la mano por las rejas de la sala.

“El chico estaba con su celular en la mano. Todas las noches se sentaba a chatear o ver videos; nosotros o vecinos le dábamos la clave para que se conecte”, declaró una moradora del sector.

Vivía con su padre y estudiaba en un colegio cercano

El menor, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente por las autoridades, vivía con su padre y asistía a una institución educativa cercana. Era conocido en la comunidad como un joven tranquilo, sin antecedentes ni conflictos conocidos.

Vecinos señalaron que el adolescente no pertenecía a ningún grupo delictivo y que su familia llevaba varios años residiendo en el sector. Las primeras versiones indican que no existían amenazas previas ni disputas que pudieran explicar el motivo del ataque.

Investigación en curso: crimen bajo sospecha

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Hasta el momento, no se ha identificado ni detenido al autor del crimen.

Las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas un posible error de identidad o una venganza dirigida a otro miembro del entorno familiar. Sin embargo, no han confirmado ninguna hipótesis. Peritos forenses realizaron el levantamiento del cadáver y recolectaron indicios balísticos en la escena.

Inseguridad en Durán: cifras en aumento

El cantón Durán se ha convertido en uno de los sectores más violentos del país. Según datos del Ministerio del Interior, hasta agosto de 2025, se han registrado más de 380 muertes violentas en el cantón, lo que posiciona a esta zona del Guayas como una de las de mayor incidencia criminal en Ecuador.

La modalidad de ataques con sicarios en motocicleta es una constante en crímenes recientes, especialmente en zonas urbanas periféricas. Este caso se suma a una ola de violencia que ha encendido alertas en las autoridades locales y nacionales.

Llamado a mayor protección de menores

Organizaciones sociales y de derechos humanos han pedido una investigación exhaustiva y han reiterado la necesidad de que el Estado refuerce la protección a la infancia y adolescencia, especialmente en zonas con alta conflictividad.

En sectores vulnerables, como la cooperativa 28 de Agosto, muchos menores crecen en condiciones de exclusión social y riesgo estructural, lo que los expone a violencia directa o colateral.

El crimen ha generado conmoción en la comunidad. Muchos residentes expresaron su preocupación ante la creciente violencia y pidieron mayor presencia policial. (12)