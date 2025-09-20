Sicarios persiguen y matan a hombre dentro de una casa ajena en Manta

Oliver Adrian Mendoza Morán fue perseguido y ejecutado por sicarios en la sala de una vivienda ajena tras intentar escapar de un ataque a tiros. Ocurrió a las 12:00 este sábado 20 de septiembre de 2025 en el barrio El Progreso, cerca del barrio Amazonas, en Manta, provincia de Manabí.

El crimen, que dejó nueve casquillos regados en la escena, se suma a la alarmante ola de violencia que azota el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó, donde las autoridades reportan 369 víctimas mortales en lo que va del año. La mayoría de ellas ejecutadas por sicarios.

Persecución mortal en El Progreso

El suceso ocurrió en una mañana aparentemente tranquila, cuando Mendoza Morán, quien lo sorprendieron con disparos cuando se encontraba estacionado en una motocicleta. Según testigos presenciales, el hombre abandonó el vehículo y corrió desesperadamente por las calles del barrio El Progreso, intentando eludir a sus atacantes. Sin embargo, varios sicarios, cuya identidad aún no ha sido establecida, lo persiguieron sin piedad, disparándole en repetidas ocasiones.

Herido y en un acto de desesperación, Mendoza Morán ingresó a una vivienda que no le pertenecía, buscando refugio. Los agresores, implacables, lo siguieron hasta la sala de la casa, donde lo ejecutaron a sangre fría. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo, ante la mirada horrorizada de los habitantes de la vivienda, quienes no resultaron heridos pero vivieron momentos de pánico.

Testigos confirmaron que Mendoza Morán no era residente del barrio ni tenía relación con la casa donde ocurrió el desenlace fatal. Luego del crimen, los sicarios huyeron en la moto en que se movilizaban.

Los disparos

En la escena se escucharon aproximadamente nueve disparos, y los casquillos quedaron esparcidos en la calle y el patio de la vivienda. La Policía Nacional acudió rápidamente al lugar tras recibir múltiples reportes de los vecinos. Miembros de la Unidad de Criminalística acordonaron la zona y recolectaron los casquillos como evidencia clave para la investigación.

El cuerpo de Oliver Adrian Mendoza Morán fue trasladado al Centro Forense de Manta para realizar la autopsia, que determinará detalles adicionales sobre las heridas y la causa exacta de la muerte. Aunque las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre los motivos del crimen, el modus operandi apunta a un posible caso de sicariato, una práctica recurrente en la región debido a las pugnas entre bandas del narcotráfico.

Analizan cámaras de seguridad

La Policía continúa analizando cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los sicarios, quienes huyeron en una motocicleta tras cometer el crimen. Un vecino, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, relató: “Escuchamos los disparos y luego vimos a un hombre corriendo. Todo pasó muy rápido, fue aterrador. Los sicarios no dudaron en entrar a la casa para matarlo”.

El asesinato de Mendoza Morán es un reflejo de la creciente inseguridad que azota a Manta y sus alrededores. En el distrito que abarca Manta, Montecristi y Jaramijó, las autoridades han registrado 369 homicidios violentos en 2025, según datos oficiales recopilados hasta septiembre. Este número representa un aumento significativo respecto a años anteriores, consolidando a Manabí como una de las provincias más afectadas por la delincuencia organizada en Ecuador.

Entre bandas

Reportes policiales señalan que el 93% de estos crímenes están vinculados a enfrentamientos entre bandas como Los Lobos, Los Choneros y facciones disidentes como Los Pepes, que tienen nexos con carteles internacionales como el Cártel Jalisco Nueva Generación. La disputa entre estas bandas lleva a actos de sicariatos.

Manta, conocida por su actividad portuaria y turística, ha sido escenario de una escalada de violencia desde 2023, cuando el narcotráfico comenzó a consolidar su presencia en la región. Este año, la cifra de 369 víctimas en nueve meses sugiere que 2025 podría cerrar con un récord histórico de asesinatos.

La Policía Nacional no ha revelado detalles sobre posibles sicarios. El asesinato de Oliver Adrian Mendoza Morán no es un caso aislado, sino parte de la crisis de seguridad que enfrenta Manta. (27)